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Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов

Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов - 22.07.2025, ПРАЙМ

Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов

Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак,... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T01:16+0300

2025-07-22T01:16+0300

2025-07-22T01:16+0300

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ООН, 22 июл – ПРАЙМ. Офис генсека ООН скорбит в связи с гибелью журналистов, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя годовщину убийства военного журналиста агентства Ростислава Журавлева из-за обстрела кассетными боеприпасами ВСУ. "Мы скорбим по всем журналистам, погибшим в результате конфликта", – сказал Хак в ответ на соответствующий вопрос. Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , запорожская область, украина, крым, владимир путин, всу, оон