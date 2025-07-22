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Счетная палата оценила исполнение бюджета Минсельхозом и Россельхознадзором

Счетная палата оценила исполнение бюджета Минсельхозом и Россельхознадзором - 22.07.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила исполнение бюджета Минсельхозом и Россельхознадзором

Счетная палата России проверила исполнение в 2024 году бюджета Минсельхозом и Россельхознадзором и установила, что оба ведомства перевыполнили план по доходам - | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T00:18+0300

2025-07-22T00:18+0300

2025-07-22T00:18+0300

экономика

россия

россельхознадзор

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минсельхоз

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Счетная палата России проверила исполнение в 2024 году бюджета Минсельхозом и Россельхознадзором и установила, что оба ведомства перевыполнили план по доходам - в 3,6 раза и на 11,9% соответственно, следует из итоговых материалов Счетной палаты. "В 2024 году Минсельхозом России исполнено по всем администрируемым видам доходов 14 792,7 млн рублей, или в 3,6 раза больше прогноза (4 105,4 млн рублей). Большая часть доходов получена от возврата остатков субсидий по различным направлениям господдержки – 25% (3 603,9 млн рублей), а также от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет – 71,01% (10 460,4 млн рублей)", - говорится в отчете. По сравнению с 2023 годом поступления Минсельхоза в доход бюджета в 2024 году увеличились в 1,98 раза, или на 7,3 миллиарда рублей, отмечается в отчете. "Объем поступивших в 2024 году в федеральный бюджет доходов, администрируемых Россельхознадзором, составил 519,5 млн рублей, что выше прогноза на 11,9%. По сравнению с 2023 годом объем поступивших доходов увеличился на 33,7% (388,5 млн рублей)", - говорится в отчете. Одной из основных причин перевыполнения прогнозных значений по доходам является проведение территориальными управлениями Россельхознадзора внеплановых проверок по согласованию с органами прокуратуры, указывает Счетная палата. Расходы, как и в предыдущем отчетном году, оба ведомства исполнили на высоком уровне: Минсельхоз на 99,9% (671,5 миллиарда рублей), Россельхознадзор – на 100% (19,5 миллиарда рублей). Высокий уровень кассового исполнения (более 99%) также установлен и по трем госпрограммам в сфере агропромышленного комплекса, за которые отвечает Минсельхоз. Верхнеуровневые показатели всех госпрограмм в 2024 году были достигнуты, а также выполнены все результаты, по которым установлены плановые значения на 2024 год, отмечает в материалах контрольное ведомство. Общая сумма нарушений, которую Счетная палата выявила в Минсельхозе, составила 468,5 миллиона рублей. Нарушения допущены при формировании госзадания и предоставлении межбюджетных трансфертов, отмечает ведомство. Часть нарушений устранена министерством в ходе проверки, в том числе обеспечен возврат средств в федеральный бюджет в размере 3,2 миллиона рублей. В Россельхознадзоре основные нарушения были связаны с неэффективным управлением федеральным имуществом, в частности служба не обеспечила должный контроль за деятельностью территориальных органов и подведомственных учреждений при сдаче в аренду закрепленного за ними имущества, отмечается в материалах Счетной палаты. Россельхознадзор по итогам рассмотрения заключения Счетной палаты принял меры по недопущению причин и условий совершения установленных ведомством нарушений, отчет о принятых мерах направлен в Счетную палату, отметили в Россельхознадзоре, комментарий ведомства прилагался в материалах. "В частности, территориальным управлением Россельхознадзора и подведомственным учреждением направлены арендаторам уведомления об увеличении арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества", - отметили в Россельхознадзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, россельхознадзор, счетная палата, минсельхоз