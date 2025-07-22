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Патриарх Кирилл рассказал о своем первом мотоцикле - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Патриарх Кирилл рассказал о своем первом мотоцикле
Патриарх Кирилл рассказал о своем первом мотоцикле - 22.07.2025, ПРАЙМ
Патриарх Кирилл рассказал о своем первом мотоцикле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем особом интересе к автомобилям и своем первом мотоцикле. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:00+0300
2025-07-22T22:00+0300
патриарх кирилл
мотоцикл
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МОСКВА, 22 июля - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем особом интересе к автомобилям и своем первом мотоцикле. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил Научно-технический центр ПАО "Камаз" в Набережных Челнах в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба РПЦ. "Я с детства интересовался автомобилями... И вот когда я стал получать зарплату, совсем маленькую, я начал откладывать, чтобы купить мотороллер. Был тогда мотороллер "Вятка", может быть, старшее поколение помнит, и вот на этом мотороллере я и начал ездить", - рассказал патриарх в ходе визита, его слова приводит сайт Русской православной церкви. После "Вятки" патриарх, по его словам, купил венгерский мотоцикл "помощнее" - "Паннонию". "Вот с тех пор у меня особый интерес и к автомобилям, и к мотоциклам, и я стараюсь следить за тем, что происходит в технической сфере", - резюмировал патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл и другие гости посетили НП "Камаз-Автоспорт", где базируется спортивная команда "Камаз-мастер", где им показали производственный цех, музей команды и павильон, где располагаются гоночные автомобили. Визит на "Камаз" состоялся в рамках первосвятительского визита патриарха в город Набережные Челны, где состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
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патриарх кирилл, мотоцикл
Патриарх Кирилл, мотоцикл
22:00 22.07.2025
 
Патриарх Кирилл рассказал о своем первом мотоцикле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем первом мотоцикле

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Патриарх Кирилл считает сельское хозяйство одним из локомотивов, способных вывести Россию из кризиса
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МОСКВА, 22 июля - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем особом интересе к автомобилям и своем первом мотоцикле.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник посетил Научно-технический центр ПАО "Камаз" в Набережных Челнах в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба РПЦ.
"Я с детства интересовался автомобилями... И вот когда я стал получать зарплату, совсем маленькую, я начал откладывать, чтобы купить мотороллер. Был тогда мотороллер "Вятка", может быть, старшее поколение помнит, и вот на этом мотороллере я и начал ездить", - рассказал патриарх в ходе визита, его слова приводит сайт Русской православной церкви.
После "Вятки" патриарх, по его словам, купил венгерский мотоцикл "помощнее" - "Паннонию".
"Вот с тех пор у меня особый интерес и к автомобилям, и к мотоциклам, и я стараюсь следить за тем, что происходит в технической сфере", - резюмировал патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл и другие гости посетили НП "Камаз-Автоспорт", где базируется спортивная команда "Камаз-мастер", где им показали производственный цех, музей команды и павильон, где располагаются гоночные автомобили.
Визит на "Камаз" состоялся в рамках первосвятительского визита патриарха в город Набережные Челны, где состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии.
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Патриарх Кириллмотоцикл
 
 
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