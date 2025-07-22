https://1prime.ru/20250722/patriot-859792319.html

"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине

"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине

В последнее время американские зенитные ракетные комплексы Patriot постоянно находятся в центре внимания западных да и российских СМИ, и шумиха по поводу... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T17:05+0300

2025-07-22T17:05+0300

2025-07-22T17:06+0300

вооружения

запад

военная помощь украине

patriot

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В последнее время американские зенитные ракетные комплексы Patriot постоянно находятся в центре внимания западных да и российских СМИ, и шумиха по поводу поставок этих комплексов на Украину не утихает. Когда заходит речь о военной помощи Запада Киеву, неизменно делается акцент именно на них, и при этом практически не упоминаются другие виды оружия. Не исключено, что ЗРК Patriot - это прикрытие для тайных поставок других, более опасных для России вооружений. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Ходаренок, чьи слова цитирует издание "Военное дело"."Возможно, это такой способ маскировки и смещение внимания с других видов вооружения и военной техники, которая также готовится к поставке на Украину", - предположил эксперт.Вместе с тем он отметил, что задача ЗРК Patriot - поражение аэробаллистических целей, чья доля среди ударных средств, которые применяются российскими войсками в зоне проведения СВО, составляет не более 10-15%. И при этом указанный американский комплекс не предназначен для противодействия беспилотникам. "Против беспилотников Patriot малоэффективен, - сказал Ходоренок. - Даже если все поставки Patriot будут выполнены в полном объеме, то этого хватит только на прикрытие Киева".Между тем западные страны поставляют Вооруженным силам Украины широкий спектр вооружения - от артиллерийских боеприпасов до управляемых ракет."Вполне возможно, что нам далеко не все известно, что еще могут поставить Украине", - говорит эксперт. Он допустил, что на Украине вполне могут в скором времени появиться или даже уже там находятся управляемые ракеты большой дальности, ведь о планах по их поставкам на Западе заявляли, причем неоднократно."А эти ракеты, без сомнения, резко усилят боевые и оперативные возможности ВС Украины", - сказал Ходоренок.

https://1prime.ru/20250722/svo-859785880.html

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запад, военная помощь украине, patriot