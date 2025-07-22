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"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине
"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине
В последнее время американские зенитные ракетные комплексы Patriot постоянно находятся в центре внимания западных да и российских СМИ, и шумиха по поводу... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:05+0300
2025-07-22T17:05+0300
2025-07-22T17:06+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В последнее время американские зенитные ракетные комплексы Patriot постоянно находятся в центре внимания западных да и российских СМИ, и шумиха по поводу поставок этих комплексов на Украину не утихает. Когда заходит речь о военной помощи Запада Киеву, неизменно делается акцент именно на них, и при этом практически не упоминаются другие виды оружия. Не исключено, что ЗРК Patriot - это прикрытие для тайных поставок других, более опасных для России вооружений. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Ходаренок, чьи слова цитирует издание "Военное дело"."Возможно, это такой способ маскировки и смещение внимания с других видов вооружения и военной техники, которая также готовится к поставке на Украину", - предположил эксперт.Вместе с тем он отметил, что задача ЗРК Patriot - поражение аэробаллистических целей, чья доля среди ударных средств, которые применяются российскими войсками в зоне проведения СВО, составляет не более 10-15%. И при этом указанный американский комплекс не предназначен для противодействия беспилотникам. "Против беспилотников Patriot малоэффективен, - сказал Ходоренок. - Даже если все поставки Patriot будут выполнены в полном объеме, то этого хватит только на прикрытие Киева".Между тем западные страны поставляют Вооруженным силам Украины широкий спектр вооружения - от артиллерийских боеприпасов до управляемых ракет."Вполне возможно, что нам далеко не все известно, что еще могут поставить Украине", - говорит эксперт. Он допустил, что на Украине вполне могут в скором времени появиться или даже уже там находятся управляемые ракеты большой дальности, ведь о планах по их поставкам на Западе заявляли, причем неоднократно."А эти ракеты, без сомнения, резко усилят боевые и оперативные возможности ВС Украины", - сказал Ходоренок.
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запад, военная помощь украине, patriot
Вооружения, ЗАПАД, военная помощь Украине, Patriot
"Patriot – это маскировка". Эксперты ждут от Запада сюрпризов на Украине
Эксперт Ходаренок: поставки ЗРК отвлекают внимание от поставок опасных ракет
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В последнее время американские зенитные ракетные комплексы Patriot постоянно находятся в центре внимания западных да и российских СМИ, и шумиха по поводу поставок этих комплексов на Украину не утихает. Когда заходит речь о военной помощи Запада Киеву, неизменно делается акцент именно на них, и при этом практически не упоминаются другие виды оружия.
Не исключено, что ЗРК Patriot - это прикрытие для тайных поставок других, более опасных для России вооружений. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Ходаренок, чьи слова цитирует издание "Военное дело"
.
"Возможно, это такой способ маскировки и смещение внимания с других видов вооружения и военной техники, которая также готовится к поставке на Украину", - предположил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что задача ЗРК Patriot - поражение аэробаллистических целей, чья доля среди ударных средств, которые применяются российскими войсками в зоне проведения СВО, составляет не более 10-15%. И при этом указанный американский комплекс не предназначен для противодействия беспилотникам.
"Против беспилотников Patriot малоэффективен, - сказал Ходоренок. - Даже если все поставки Patriot будут выполнены в полном объеме, то этого хватит только на прикрытие Киева".
Между тем западные страны поставляют Вооруженным силам Украины широкий спектр вооружения - от артиллерийских боеприпасов до управляемых ракет.
"Вполне возможно, что нам далеко не все известно, что еще могут поставить Украине", - говорит эксперт.
Он допустил, что на Украине вполне могут в скором времени появиться или даже уже там находятся управляемые ракеты большой дальности, ведь о планах по их поставкам на Западе заявляли, причем неоднократно.
"А эти ракеты, без сомнения, резко усилят боевые и оперативные возможности ВС Украины", - сказал Ходоренок.
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