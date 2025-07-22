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Патрушев обсудит вопросы медицинского обеспечения морской деятельности

Патрушев обсудит вопросы медицинского обеспечения морской деятельности - 22.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев обсудит вопросы медицинского обеспечения морской деятельности

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во вторник в Москве проведет заседание Морколлегии, на котором в числе прочего... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T07:15+0300

2025-07-22T07:15+0300

2025-07-22T07:15+0300

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николай патрушев

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во вторник в Москве проведет заседание Морколлегии, на котором в числе прочего будет обсуждаться вопрос медицинского обеспечения морской деятельности. "Планируется рассмотреть вопросы, связанные с дополнительными мерами развития морской деятельности Российской Федерации. Отдельное внимание будет уделено медико-санитарному обеспечению морской сферы, а также проблематике, связанной с организацией круизного туризма", - сообщила пресс-служба Морской коллегии. Согласно концепции развития морской медицины в РФ, этой специальной отрасли медицины принадлежит определяющая роль в сохранении и укреплении здоровья моряков, а также населения, проживающего на приморских территориях. А морской медицинский потенциал - это составная часть морского потенциала страны, которая включает в себя органы управления здравоохранением, медицинские, профильные образовательные и научно-исследовательские организации медико-биологического профиля, медицинские подразделения объектов морской деятельности.

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