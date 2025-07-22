Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8 - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250722/pd8-859787981.html
ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8
ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8 - 22.07.2025, ПРАЙМ
ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8
Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8, в 2025 году... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:26+0300
2025-07-22T15:26+0300
россия
комсомольск-на-амуре
ростех
авиа
импортозамещение
двигатели пд-8
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/14/839311447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7d93064fbaa9c93dfa1847fe6376c8.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8, в 2025 году планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки, сообщила компания. "Предприятия ОДК полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8. В этом году планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки", - сообщили в корпорации. "Мы находимся на финальной стадии сертификационных испытаний новых двигателей ПД-8. Это огромный комплекс испытательных работ, который включает более 100 программ: испытания на боковой ветер, на забросы птиц, на забросы шквального града, на забросы воды, на обрыв лопатки вентилятора. Это сложные и ответственные испытания", – рассказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 Артем Бадерников. Новейшие отечественные авиадвигатели ПД-8 предназначены для ближнемагистрального самолета "Суперджет" и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года. Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет Superjet совершил первый полет с таким двигателем в Комсомольске-на-Амуре. Двигатель ПД-14 в свою очередь является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, выпущенный в СССР в конце 1980-х.
https://1prime.ru/20250423/superdzhet-856941147.html
комсомольск-на-амуре
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/14/839311447_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab9c84f7d9c433a18c192dafda4acff3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, комсомольск-на-амуре, ростех, авиа, импортозамещение, двигатели пд-8
РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Ростех, авиа, импортозамещение, двигатели ПД-8
15:26 22.07.2025
 
ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8

Предприятия ОДК готовы к началу серийного производства авиадвигателей ПД-8

© Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкАвиационный двигатель ПД-8
Авиационный двигатель ПД-8
© Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8, в 2025 году планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки, сообщила компания.
"Предприятия ОДК полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8. В этом году планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки", - сообщили в корпорации.
"Мы находимся на финальной стадии сертификационных испытаний новых двигателей ПД-8. Это огромный комплекс испытательных работ, который включает более 100 программ: испытания на боковой ветер, на забросы птиц, на забросы шквального града, на забросы воды, на обрыв лопатки вентилятора. Это сложные и ответственные испытания", – рассказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 Артем Бадерников.
Новейшие отечественные авиадвигатели ПД-8 предназначены для ближнемагистрального самолета "Суперджет" и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет Superjet совершил первый полет с таким двигателем в Комсомольске-на-Амуре. Двигатель ПД-14 в свою очередь является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, выпущенный в СССР в конце 1980-х.
Полет полностью импортозамещенного самолета Superjet
"Суперджет" совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
23 апреля, 06:39
 
РОССИЯКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕРостехавиаимпортозамещениедвигатели ПД-8
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала