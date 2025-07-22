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ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8

ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8 - 22.07.2025, ПРАЙМ

ОДК сообщила о готовности к серийному выпуску авиадвигателей ПД-8

Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8, в 2025 году... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:26+0300

2025-07-22T15:26+0300

2025-07-22T15:26+0300

россия

комсомольск-на-амуре

ростех

авиа

импортозамещение

двигатели пд-8

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех") полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8, в 2025 году планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки, сообщила компания. "Предприятия ОДК полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8. В этом году планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки", - сообщили в корпорации. "Мы находимся на финальной стадии сертификационных испытаний новых двигателей ПД-8. Это огромный комплекс испытательных работ, который включает более 100 программ: испытания на боковой ветер, на забросы птиц, на забросы шквального града, на забросы воды, на обрыв лопатки вентилятора. Это сложные и ответственные испытания", – рассказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 Артем Бадерников. Новейшие отечественные авиадвигатели ПД-8 предназначены для ближнемагистрального самолета "Суперджет" и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года. Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет Superjet совершил первый полет с таким двигателем в Комсомольске-на-Амуре. Двигатель ПД-14 в свою очередь является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Последней аналогичной разработкой был авиадвигатель четвертого поколения ПС-90А, выпущенный в СССР в конце 1980-х.

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россия, комсомольск-на-амуре, ростех, авиа, импортозамещение, двигатели пд-8