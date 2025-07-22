https://1prime.ru/20250722/peregovory-859775284.html

Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров

Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров - 22.07.2025, ПРАЙМ

Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров

Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:54+0300

2025-07-22T09:54+0300

2025-07-22T09:54+0300

политика

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стамбул

переговоры

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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. "Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08.00 утра (совпадает с мск) в день встречи", - сказал собеседник агентства. "Делегации могут организовывать пресс-конференции в месте проведения встречи. Для этих встреч будут подготовлены два отдельных зала", - добавил он. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250721/peregovory-859763454.html

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россия, украина, стамбул, переговоры