https://1prime.ru/20250722/peregovory-859775284.html
Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров
Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров - 22.07.2025, ПРАЙМ
Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров
Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:54+0300
2025-07-22T09:54+0300
2025-07-22T09:54+0300
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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. "Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08.00 утра (совпадает с мск) в день встречи", - сказал собеседник агентства. "Делегации могут организовывать пресс-конференции в месте проведения встречи. Для этих встреч будут подготовлены два отдельных зала", - добавил он. Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250721/peregovory-859763454.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
Названо возможное место проведения новых российско-украинских переговоров
Третий раунд переговоров РФ и Украины планируют провести во дворце Чираган в Стамбуле
АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве.
"Для представителей прессы будет организован медиапарк в саду места проведения встречи. Доступ в зону будет возможен с 08.00 утра (совпадает с мск) в день встречи", - сказал собеседник агентства.
"Делегации могут организовывать пресс-конференции в месте проведения встречи. Для этих встреч будут подготовлены два отдельных зала", - добавил он.
Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Названы вопросы для обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины