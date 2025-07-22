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Офис Эрдогана ответил на вопросы по новому раунду переговоров РФ и Украины

Офис Эрдогана ответил на вопросы по новому раунду переговоров РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ

Офис Эрдогана ответил на вопросы по новому раунду переговоров РФ и Украины

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T10:16+0300

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МОСКВА. 22 июл - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, для журналистов будет организован медиапарк, сообщил РИА Новости один из организаторов переговоров.В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Турция надеется, что возможный новый раунд переговоров поспособствует скорейшему прекращению огня."Я хочу напомнить вам заявление господина президента (Тайипа Эрдогана) о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны. На что мы рассчитываем? На прекращение огня и мир в регионе. Думаю, это ожидает весь мир", - заявил РИА Новости представитель администрации президента Турции.Также в администрации добавили, что на данный момент планов встречи турецкого лидера с российской и украинской делегациями в Стамбуле пока нет.Помимо этого со стороны Турции также было отмечено, что на данный момент никаких конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров пока нет, однако предложение Анкары по-прежнему остается в силе."Нет, конкретных сроков нет. Это предложение, которое остается в силе. Пока конкретики нет",- заявил представитель администрации турецкого лидера.Россия и Украина ранее провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250722/peregovory-859775284.html

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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, россия, украина, переговоры