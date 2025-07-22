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В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной
В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной
Российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет на этой неделе, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:49+0300
2025-07-22T12:49+0300
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политика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет на этой неделе, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его заявления о подготовке к возможной встрече — в материале агентства ПРАЙМ."Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации".Как сообщал РИА Новости источник в Москве, новый раунд переговоров пройдет 24-25 июля. По данным одного из организаторов встречи, ее планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда официально пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, переговоры
В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной
Песков: России и Украине на переговорах предстоит обсудить проекты меморандумов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет на этой неделе, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его заявления о подготовке к возможной встрече — в материале агентства ПРАЙМ.
- России и Украине в ходе переговоров предстоит обсудить проекты меморандумов по урегулированию конфликта;
- Россия в вопросе украинского урегулирования намерена защищать свои интересы;
- не стоит оценивать сроки выхода на договоренности по урегулированию.
"Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации".
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
- Перед встречей России и Украины на высшем уровне предстоит много работы;
- на Украине по-прежнему действует запрет на переговоры с Москвой;
- В Кремле не разделяют скепсиса относительно результативности переговоров в Стамбуле, достижение договоренностей об обменах – это уже хороший результат.
Как сообщал РИА Новости источник в Москве, новый раунд переговоров пройдет 24-25 июля. По данным одного из организаторов встречи, ее планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда официально пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Названы вопросы для обсуждения на готовящихся переговорах России и Украины