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В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной

В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о подготовке к новому раунду переговоров с Украиной

Российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет на этой неделе, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:49+0300

2025-07-22T12:49+0300

2025-07-22T13:04+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

переговоры

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Российская сторона рассчитывает, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет на этой неделе, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его заявления о подготовке к возможной встрече — в материале агентства ПРАЙМ."Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации".Как сообщал РИА Новости источник в Москве, новый раунд переговоров пройдет 24-25 июля. По данным одного из организаторов встречи, ее планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда официально пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры