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Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле - 22.07.2025, ПРАЙМ
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле
Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:35+0300
2025-07-22T17:35+0300
политика
турция
россия
украина
стамбул
переговоры
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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. "Будет представлена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос , будет ли турецкая делегация представлена на переговорах в Стамбуле. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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турция, россия, украина, стамбул, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
17:35 22.07.2025
 
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле

Турецкая делегация будет представлена на переговорах России и Украины, сообщил источник

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога.
"Будет представлена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос , будет ли турецкая делегация представлена на переговорах в Стамбуле.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Офис Эрдогана ответил на вопросы по новому раунду переговоров РФ и Украины
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ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯУКРАИНАСтамбулпереговоры
 
 
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