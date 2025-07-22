https://1prime.ru/20250722/peregovory-859793251.html
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле - 22.07.2025, ПРАЙМ
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле
Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:35+0300
2025-07-22T17:35+0300
2025-07-22T17:35+0300
политика
турция
россия
украина
стамбул
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8b33a31b725eb7ae94cab180a0b9d2a.jpg
АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. "Будет представлена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос , будет ли турецкая делегация представлена на переговорах в Стамбуле. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250722/peregovory-859775812.html
турция
украина
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a861f7ed32aeeb4b6c141a127cbd71d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, украина, стамбул, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры
Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле
Турецкая делегация будет представлена на переговорах России и Украины, сообщил источник
АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога.
"Будет представлена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос , будет ли турецкая делегация представлена на переговорах в Стамбуле.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Офис Эрдогана ответил на вопросы по новому раунду переговоров РФ и Украины