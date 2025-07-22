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Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле

Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле - 22.07.2025, ПРАЙМ

Турецкая делегация будет представлена на переговорах в Стамбуле

Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T17:35+0300

2025-07-22T17:35+0300

2025-07-22T17:35+0300

политика

турция

россия

украина

стамбул

переговоры

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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. "Будет представлена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос , будет ли турецкая делегация представлена на переговорах в Стамбуле. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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турция

украина

стамбул

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турция, россия, украина, стамбул, переговоры