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Торговые переговоры между США и КНР пройдут на следующей неделе, пишут СМИ

Торговые переговоры между США и КНР пройдут на следующей неделе, пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ

Торговые переговоры между США и КНР пройдут на следующей неделе, пишут СМИ

Торговые переговоры между США и Китаем пройдут в начале следующей недели в Швеции, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление шведского премьера Ульфа... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:56+0300

2025-07-22T18:56+0300

2025-07-22T18:56+0300

экономика

сша

торговые переговоры

китай

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Торговые переговоры между США и Китаем пройдут в начале следующей недели в Швеции, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление шведского премьера Ульфа Кристерссона. "Швеция выступит в качестве принимающей стороны в торговых переговорах между США и КНР в начале следующей недели", - говорится в материале агентства. Китай и США находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла в апреле 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Однако Китай и США затем договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, начиная с 14 мая и на 90 дней. В итоге, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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сша, торговые переговоры, китай