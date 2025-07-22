https://1prime.ru/20250722/peregovory-859797982.html

Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск

Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск - 22.07.2025, ПРАЙМ

Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Об этом РИА Новости сообщил | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:49+0300

2025-07-22T19:49+0300

2025-07-22T19:57+0300

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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Об этом РИА Новости сообщил турецкий источник.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Как ранее отметил знакомый с процессом высокопоставленный турецкий чиновник, Турецкая делегация будет представлена на этих переговорах на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства."Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19.00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются", - заявил источник.Ранее делегации Российской Федерации и Украины провели в Стамбуле два раунда переговоров, в результате которых стороны договорились об обмене пленными. Вместе с тем Российская Федерация передала Украине тела погибших военных. Также Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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россия, переговоры, украина