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Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск
Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск - 22.07.2025, ПРАЙМ
Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Об этом РИА Новости сообщил | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:49+0300
2025-07-22T19:57+0300
политика
россия
переговоры
украина
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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Об этом РИА Новости сообщил турецкий источник.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Как ранее отметил знакомый с процессом высокопоставленный турецкий чиновник, Турецкая делегация будет представлена на этих переговорах на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства."Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19.00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются", - заявил источник.Ранее делегации Российской Федерации и Украины провели в Стамбуле два раунда переговоров, в результате которых стороны договорились об обмене пленными. Вместе с тем Российская Федерация передала Украине тела погибших военных. Также Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, переговоры, украина
Политика, РОССИЯ, переговоры, УКРАИНА
19:49 22.07.2025 (обновлено: 19:57 22.07.2025)
 
Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск

Турецкий источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Об этом РИА Новости сообщил турецкий источник.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Как ранее отметил знакомый с процессом высокопоставленный турецкий чиновник, Турецкая делегация будет представлена на этих переговорах на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства.
"Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19.00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются", - заявил источник.
Ранее делегации Российской Федерации и Украины провели в Стамбуле два раунда переговоров, в результате которых стороны договорились об обмене пленными. Вместе с тем Российская Федерация передала Украине тела погибших военных. Также Россия и Украина обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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