https://1prime.ru/20250722/peregovory-859798910.html

Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго

Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго - 22.07.2025, ПРАЙМ

Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T20:41+0300

2025-07-22T20:41+0300

2025-07-22T20:41+0300

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СТАМБУЛ, 22 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, начнутся в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются, сообщил ранее РИА Новости источник. "Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки, делегации проведут переговоры завтра", - сообщил источник. Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859798403.html

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россия, украина, переговоры