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Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго
Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго - 22.07.2025, ПРАЙМ
Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T20:41+0300
2025-07-22T20:41+0300
политика
россия
украина
переговоры
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СТАМБУЛ, 22 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, начнутся в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются, сообщил ранее РИА Новости источник. "Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки, делегации проведут переговоры завтра", - сообщил источник. Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
20:41 22.07.2025
 
Источники предсказывают, что переговоры России и Украины продлятся недолго

Источник: переговоры РФ и Украины, вероятнее всего, займут только один день

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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СТАМБУЛ, 22 июл - ПРАЙМ. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, вероятнее всего, продлится лишь один день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, начнутся в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются, сообщил ранее РИА Новости источник.
"Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на еще одни сутки, делегации проведут переговоры завтра", - сообщил источник.
Российская делегация прибыла на первый раунд переговоров в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд состоялся 2 июня, встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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