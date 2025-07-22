Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250722/peregovory-859799045.html
В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины
В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины
Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T21:03+0300
2025-07-22T21:07+0300
политика
стамбул
переговоры
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_bddb600a50eaab316aa406e07e9d2753.jpg
АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом. Второй тур переговоров делегаций также прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. "Во-первых, вместимостью: он - масштабный, громаднейший. Во-вторых, историческая значимость: это часть великой истории. Ну и делегациям, журналистам, которые освещали это мероприятие, он очень понравился, был огромный интерес", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, чем именно объясняется выбор дворца Чираган в качестве места переговоров. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://1prime.ru/20250722/peregovory-859797982.html
стамбул
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858120712_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d269e09c6a32dbe231bdfe4029ff9a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
стамбул, переговоры, россия, украина
Политика, Стамбул, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
21:03 22.07.2025 (обновлено: 21:07 22.07.2025)
 
В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины

Источник: дворец Чираган выбран для переговоров РФ и Украины из-за его значимости

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
 Дворец Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом.
Второй тур переговоров делегаций также прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.
"Во-первых, вместимостью: он - масштабный, громаднейший. Во-вторых, историческая значимость: это часть великой истории. Ну и делегациям, журналистам, которые освещали это мероприятие, он очень понравился, был огромный интерес", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, чем именно объясняется выбор дворца Чираган в качестве места переговоров.
Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск
19:49
 
ПолитикаСтамбулпереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала