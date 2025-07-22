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В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины

В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Турции объяснили выбор дворца Чираган местом переговоров РФ и Украины

Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической... | 22.07.2025, ПРАЙМ

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АНКАРА, 22 июл - ПРАЙМ. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения вероятного третьего раунда переговоров РФ и Украины связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом. Второй тур переговоров делегаций также прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. "Во-первых, вместимостью: он - масштабный, громаднейший. Во-вторых, историческая значимость: это часть великой истории. Ну и делегациям, журналистам, которые освещали это мероприятие, он очень понравился, был огромный интерес", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, чем именно объясняется выбор дворца Чираган в качестве места переговоров. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Информированный турецкий источник объявил ранее РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск, но дата и время все еще уточняются. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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стамбул, переговоры, россия, украина