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Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Язык общения на переговорах РФ и Украины в Стамбуле определят сами делегации, организаторы готовы предоставить любую помощь, сообщил РИА Новости турецкий... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T21:14+0300
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2025-07-22T21:14+0300
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АНКАРА, 22 июл – ПРАЙМ. Язык общения на переговорах РФ и Украины в Стамбуле определят сами делегации, организаторы готовы предоставить любую помощь, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом. Глава турецкого МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Точно не могу сказать, этот момент определяют сами делегации. Любая помощь в этой связи будет предоставлена", - сказал собеседник агентства. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
Источник рассказал о языке общения на переговорах России и Украины
Источник: язык общения на переговорах РФ и Украины определят сами делегации
АНКАРА, 22 июл – ПРАЙМ. Язык общения на переговорах РФ и Украины в Стамбуле определят сами делегации, организаторы готовы предоставить любую помощь, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с процессом.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом.
"Точно не могу сказать, этот момент определяют сами делегации. Любая помощь в этой связи будет предоставлена", - сказал собеседник агентства.
РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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