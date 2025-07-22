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В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины
В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины
США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:40+0300
2025-07-22T23:36+0300
политика
сша
госдеп
переговоры
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами, мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", - сказала Брюс на брифинге.
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сша, госдеп, переговоры, россия, украина
Политика, США, Госдеп, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
22:40 22.07.2025 (обновлено: 23:36 22.07.2025)
 
В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины

Госдеп: США поддерживают назначение нового раунда переговоров РФ и Украины

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами, мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", - сказала Брюс на брифинге.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Источник: переговоры России и Украины ожидаются в среду в 19.00 мск
Вчера, 19:49
 
ПолитикаСШАГосдеппереговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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