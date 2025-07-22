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В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины
В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины - 22.07.2025, ПРАЙМ
В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины
США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:40+0300
2025-07-22T22:40+0300
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США поддерживают переговоры представителей РФ и Украины, третий раунд которых запланирован на текущей неделе, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами, мы продолжаем поощрять переговоры между Россией и Украиной в движении к всеобъемлющему прекращению огня и достижению договоренности о мире", - сказала Брюс на брифинге.
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Политика, США, Госдеп, переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
В США прокомментировали сообщение о предстоящих переговорах РФ и Украины
Госдеп: США поддерживают назначение нового раунда переговоров РФ и Украины