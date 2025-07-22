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Мнения России и Азербайджана по Украине расходятся, заявили в Кремле - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Мнения России и Азербайджана по Украине расходятся, заявили в Кремле
Мнения России и Азербайджана по Украине расходятся, заявили в Кремле - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мнения России и Азербайджана по Украине расходятся, заявили в Кремле
России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения расходятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:57+0300
2025-07-22T12:57+0300
политика
мировая экономика
россия
украина
азербайджан
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения расходятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также". "Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны. Представитель Кремля выразил надежду, что разногласия Москвы и Баку по ситуации на Украине не станут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях.Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении. В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
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украина
азербайджан
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мировая экономика, россия, украина, азербайджан, баку, дмитрий песков, всу, azal, мид
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Дмитрий Песков, ВСУ, AZAL, МИД
12:57 22.07.2025
 
Мнения России и Азербайджана по Украине расходятся, заявили в Кремле

Песков: России известна позиция руководства Азербайджана по Украине

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. России известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения расходятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, сказав при этом "продолжайте также".
"Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент Алиев занял такую позицию, с самого начала мы с ней не соглашались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании Алиева об Украине и принятии им подарков от украинской стороны.
Представитель Кремля выразил надежду, что разногласия Москвы и Баку по ситуации на Украине не станут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях.
Накануне Алиев выступил в поддержку Украины, при этом он заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России в связи с крушением самолёта AZAL в Актау и настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.
В мае на встрече с главой украинского МИД Алиев заявил, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2025
В Азербайджане объяснили причины неучастия Баку в форуме СНГ
20 июля, 18:37
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНААЗЕРБАЙДЖАНБакуДмитрий ПесковВСУAZALМИД
 
 
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