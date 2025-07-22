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Россия опередила Германию по объемам производства пива, пишут немецкие СМИ
Россия опередила Германию по объемам производства пива, пишут немецкие СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Россия опередила Германию по объемам производства пива, пишут немецкие СМИ
Россия вытеснила Германию с 5-го места в мире по объемам производства пива, сообщает во вторник издание Handelsblatt со ссылкой на ежегодный отчет крупнейшего... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:32+0300
2025-07-22T15:32+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия вытеснила Германию с 5-го места в мире по объемам производства пива, сообщает во вторник издание Handelsblatt со ссылкой на ежегодный отчет крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas. "Производство пива в России выросло примерно на 9%, до 9,1 миллиарда литров. В Германии же оно упало на 1%, до 8,4 миллиардов", – говорится в статье. В докладе пятилетней давности отрыв Германии от России составлял 1,4 миллиарда литров, пишет газета. Первое место в мире по производству пива занимает Китай с 34 миллиардами литров, второе место за США с 18 миллиардами. Третье и четвертое место занимают Бразилия и Мексика с 14,7 и 14,5 миллиардами литров соответственно. При этом мировое производство пива в 2024 году упало до 187,5 миллиардов, говорится в материале. Многие небольшие немецкие пивоварни испытывают финансовые сложности, и в целом потребление пива в западных странах уменьшается из-за снижения покупательной способности населения и конкуренции с другими напитками, пишет издание. Рост производства пива в России, в свою очередь, связан с уменьшением объемов импорта пива и наращиванием собственного производства, говорится в статье. При этом именно Германия в мае вновь стала основным поставщиком пива из ЕС на российский рынок из-за сокращения экспорта из Чехии сразу на 28%. Немецкие поставки оцениваются в 1,6 миллионов евро. Всего ЕС в мае продал России пива на 7,6 миллиона евро, что почти на 4% меньше уровня апреля. Между тем Германия сохраняет за собой первое место в выращивании хмеля с показателем в 46,5 тысяч тонн, в то время как США с почти 40 тысячами - на втором месте. В сумме на эти страны приходится две трети мирового урожая хмеля, сообщает издание. В России в 2024 году было собрано около 330 тонн хмеля при том, что общая потребность пивоваренной отрасли оценивается в более чем 4 тысячи тонн. Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла о планах по увеличению уровня обеспеченности внутреннего рынка хмелем до почти 50% к 2030 году.
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Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, пиво, производство
Россия опередила Германию по объемам производства пива, пишут немецкие СМИ
Handelsblatt: РФ вытеснила ФРГ с 5-го места в мире по объемам производства пива
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия вытеснила Германию с 5-го места в мире по объемам производства пива, сообщает во вторник издание Handelsblatt со ссылкой на ежегодный отчет крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas.
"Производство пива в России выросло примерно на 9%, до 9,1 миллиарда литров. В Германии же оно упало на 1%, до 8,4 миллиардов", – говорится в статье.
В докладе пятилетней давности отрыв Германии от России составлял 1,4 миллиарда литров, пишет газета.
Первое место в мире по производству пива занимает Китай с 34 миллиардами литров, второе место за США с 18 миллиардами. Третье и четвертое место занимают Бразилия и Мексика с 14,7 и 14,5 миллиардами литров соответственно. При этом мировое производство пива в 2024 году упало до 187,5 миллиардов, говорится в материале.
Многие небольшие немецкие пивоварни испытывают финансовые сложности, и в целом потребление пива в западных странах уменьшается из-за снижения покупательной способности населения и конкуренции с другими напитками, пишет издание.
Рост производства пива в России, в свою очередь, связан с уменьшением объемов импорта пива и наращиванием собственного производства, говорится в статье.
При этом именно Германия в мае вновь стала основным поставщиком пива из ЕС на российский рынок из-за сокращения экспорта из Чехии сразу на 28%. Немецкие поставки оцениваются в 1,6 миллионов евро. Всего ЕС в мае продал России пива на 7,6 миллиона евро, что почти на 4% меньше уровня апреля.
Между тем Германия сохраняет за собой первое место в выращивании хмеля с показателем в 46,5 тысяч тонн, в то время как США с почти 40 тысячами - на втором месте. В сумме на эти страны приходится две трети мирового урожая хмеля, сообщает издание.
В России в 2024 году было собрано около 330 тонн хмеля при том, что общая потребность пивоваренной отрасли оценивается в более чем 4 тысячи тонн. Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла о планах по увеличению уровня обеспеченности внутреннего рынка хмелем до почти 50% к 2030 году.
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума