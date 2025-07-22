https://1prime.ru/20250722/plakhotnyuk-859789557.html

Интерпол задержал в Греции молдавского олигарха Плахотнюка

Интерпол задержал в Греции молдавского олигарха Плахотнюка - 22.07.2025, ПРАЙМ

Интерпол задержал в Греции молдавского олигарха Плахотнюка

Интерпол сообщил о задержании в Афинах двух граждан Молдавии, одним из которых является находящийся в международном розыске олигарх Владимир Плахотнюк, сообщила | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:50+0300

2025-07-22T15:50+0300

2025-07-22T15:50+0300

общество

молдавия

греция

москва

интерпол

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859789114_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_03d1d6796cab91a2010c0a7f97766b6d.jpg

КИШИНЕВ, 22 июл - ПРАЙМ. Интерпол сообщил о задержании в Афинах двух граждан Молдавии, одним из которых является находящийся в международном розыске олигарх Владимир Плахотнюк, сообщила пресс-служба полиции Молдавии. "Некоторое время назад по официальным каналом от Интерпола в Афинах, Греция, мы получили сообщение о задержании двух молдавских граждан. Один из них является Владимиром Плахотнюком", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции. Со своей стороны, министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина заявила, что Плахотнюк был задержан в афинском аэропорту. "Он был задержан в аэропорту Афин. (Далее) последует организация процедуры экстрадиции. Любая страна Интерпола соблюдает соответствующий регламент, и сразу после задержания лица запускается этот механизм", - сказала Мисаил-Никитина журналистам. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://1prime.ru/20250625/fsb-858872805.html

молдавия

греция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, греция, москва, интерпол, мвд