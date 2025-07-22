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Новейшая подводная лодка США подорожала - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Новейшая подводная лодка США подорожала
Новейшая подводная лодка США подорожала - 22.07.2025, ПРАЙМ
Новейшая подводная лодка США подорожала
ВМС США подняли планку приблизительной стоимости создания первой подлодки нового поколения, оснащенной ядерным оружием, на 1,7 миллиарда долларов, передает... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:29+0300
2025-07-22T16:29+0300
вооружения
сша
подводная лодка
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. ВМС США подняли планку приблизительной стоимости создания первой подлодки нового поколения, оснащенной ядерным оружием, на 1,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление командования кораблестроения и вооружения военно-морских сил. "ВМС повысили оценочную стоимость первой из своих атомных подводных лодок нового поколения на 1,7 миллиарда долларов, что стало еще одним ударом по программе, являющейся центральным элементом планов модернизации ВМС", - говорится в публикации агентства. Согласно данным Блумберг, стоимость проекта теперь составит не менее 16,1 миллиарда долларов, что почти на 12% больше, чем прогнозировалось при первичном согласовании выделения целевых средств конгрессом в 2021 году. Агентство также отмечает, что, по данным ВМС, рост цены проекта вызван инфляцией и повышением стоимости рабочей силы, а также неэффективностью подрядчиков. В докладе "Росконгресса" от ноября 2024 года сообщалось, что с начала 2030-х годов находящиеся на вооружении ВМС США подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio будут заменяться атомными ракетоносцами класса Columbia. Их общее количество будет доведено минимум до 12 субмарин против нынешних 14 у Ohio, добавлялось в документе.
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сша, подводная лодка
Вооружения, США, подводная лодка
16:29 22.07.2025
 
Новейшая подводная лодка США подорожала

Bloomberg: стоимость новейшей подводной лодки США выросла на 1,7 млрд долларов

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. ВМС США подняли планку приблизительной стоимости создания первой подлодки нового поколения, оснащенной ядерным оружием, на 1,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление командования кораблестроения и вооружения военно-морских сил.
"ВМС повысили оценочную стоимость первой из своих атомных подводных лодок нового поколения на 1,7 миллиарда долларов, что стало еще одним ударом по программе, являющейся центральным элементом планов модернизации ВМС", - говорится в публикации агентства.
Согласно данным Блумберг, стоимость проекта теперь составит не менее 16,1 миллиарда долларов, что почти на 12% больше, чем прогнозировалось при первичном согласовании выделения целевых средств конгрессом в 2021 году. Агентство также отмечает, что, по данным ВМС, рост цены проекта вызван инфляцией и повышением стоимости рабочей силы, а также неэффективностью подрядчиков.
В докладе "Росконгресса" от ноября 2024 года сообщалось, что с начала 2030-х годов находящиеся на вооружении ВМС США подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio будут заменяться атомными ракетоносцами класса Columbia. Их общее количество будет доведено минимум до 12 субмарин против нынешних 14 у Ohio, добавлялось в документе.
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ВооруженияСШАподводная лодка
 
 
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