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МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию - 22.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию - 22.07.2025, ПРАЙМ
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:47+0300
2025-07-22T15:47+0300
политика
польша
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рекомендации
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ВАРШАВА, 22 июл – ПРАЙМ. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию. "Министерство иностранных дел рекомендует не совершать любые поездки в Россию.... Польским гражданам, находящимся в России, рекомендуется покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует необходимости оставаться на территории этой страны", - говорится в сообщении ведомства. В МИД Польши добавили, что в связи с сокращением дипломатического и консульского персонала Польши в России возможность оказания прямой консульской помощи польским гражданам становится все более ограниченной, и для ее получения может потребоваться посещение очень отдаленных консульских учреждений. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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польша, поляки, россия, рекомендации
Политика, ПОЛЬША, поляки, РОССИЯ, рекомендации
15:47 22.07.2025
 
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию

МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© flickr.com / Terra Libera
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ВАРШАВА, 22 июл – ПРАЙМ. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию.
"Министерство иностранных дел рекомендует не совершать любые поездки в Россию.... Польским гражданам, находящимся в России, рекомендуется покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует необходимости оставаться на территории этой страны", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД Польши добавили, что в связи с сокращением дипломатического и консульского персонала Польши в России возможность оказания прямой консульской помощи польским гражданам становится все более ограниченной, и для ее получения может потребоваться посещение очень отдаленных консульских учреждений.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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