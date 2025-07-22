https://1prime.ru/20250722/polsha-859788626.html
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию - 22.07.2025, ПРАЙМ
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:47+0300
2025-07-22T15:47+0300
2025-07-22T15:47+0300
политика
польша
поляки
россия
рекомендации
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 22 июл – ПРАЙМ. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию. "Министерство иностранных дел рекомендует не совершать любые поездки в Россию.... Польским гражданам, находящимся в России, рекомендуется покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует необходимости оставаться на территории этой страны", - говорится в сообщении ведомства. В МИД Польши добавили, что в связи с сокращением дипломатического и консульского персонала Польши в России возможность оказания прямой консульской помощи польским гражданам становится все более ограниченной, и для ее получения может потребоваться посещение очень отдаленных консульских учреждений. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://1prime.ru/20250721/polsha-859742897.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, поляки, россия, рекомендации
Политика, ПОЛЬША, поляки, РОССИЯ, рекомендации
МИД Польши посоветовал полякам покинуть Россию
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию
ВАРШАВА, 22 июл – ПРАЙМ. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию.
"Министерство иностранных дел рекомендует не совершать любые поездки в Россию.... Польским гражданам, находящимся в России, рекомендуется покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует необходимости оставаться на территории этой страны", - говорится в сообщении ведомства.
В МИД Польши добавили, что в связи с сокращением дипломатического и консульского персонала Польши в России возможность оказания прямой консульской помощи польским гражданам становится все более ограниченной, и для ее получения может потребоваться посещение очень отдаленных консульских учреждений.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Польша строит противотанковые ежи и роет окопы на границе с Россией