https://1prime.ru/20250722/poshliny-859787887.html

Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая

Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая - 22.07.2025, ПРАЙМ

Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:23+0300

2025-07-22T15:23+0300

2025-07-22T15:26+0300

экономика

сша

пошлины

китай

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/82915/82/829158276_0:23:361:226_1920x0_80_0_0_91ea51873a655467a26e7efcd882a2af.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность продления режима пошлинных послаблений."Это соглашение истекает 12 августа, в понедельник и вторник я буду в Стокгольме со своими китайскими коллегами, где мы будем работать над его возможным продлением", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

https://1prime.ru/20250715/kitay-859527247.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пошлины, китай, скотт бессент