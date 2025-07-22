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Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая - 22.07.2025, ПРАЙМ
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:26+0300
экономика
сша
пошлины
китай
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность продления режима пошлинных послаблений."Это соглашение истекает 12 августа, в понедельник и вторник я буду в Стокгольме со своими китайскими коллегами, где мы будем работать над его возможным продлением", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
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сша, пошлины, китай, скотт бессент
Экономика, США, пошлины, КИТАЙ, Скотт Бессент
15:23 22.07.2025 (обновлено: 15:26 22.07.2025)
 
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая

Бессент: США хотят договориться с Китаем о продлении срока пошлинных послаблений

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НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность продления режима пошлинных послаблений.
"Это соглашение истекает 12 августа, в понедельник и вторник я буду в Стокгольме со своими китайскими коллегами, где мы будем работать над его возможным продлением", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
%Сделано в Китае - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Китай наращивает экспорт, несмотря на торговую войну с США, пишут СМИ
15 июля, 18:22
 
ЭкономикаСШАпошлиныКИТАЙСкотт Бессент
 
 
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