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Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая - 22.07.2025, ПРАЙМ
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:26+0300
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность продления режима пошлинных послаблений."Это соглашение истекает 12 августа, в понедельник и вторник я буду в Стокгольме со своими китайскими коллегами, где мы будем работать над его возможным продлением", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
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сша, пошлины, китай, скотт бессент
Экономика, США, пошлины, КИТАЙ, Скотт Бессент
Бессент объяснил, как США собираются решить вопрос пошлин в отношении Китая
Бессент: США хотят договориться с Китаем о продлении срока пошлинных послаблений