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Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством

Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством - 22.07.2025, ПРАЙМ

Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:23+0300

2025-07-22T15:23+0300

2025-07-22T15:23+0300

экономика

владимир путин

совещание

правительство

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.

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владимир путин, совещание, правительство