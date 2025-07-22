https://1prime.ru/20250722/putin-859787761.html
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством - 22.07.2025, ПРАЙМ
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:23+0300
экономика
владимир путин
совещание
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381463_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2109500946ddfb734eef5000494868f8.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.
https://1prime.ru/20250720/avtoprom-859724713.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381463_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff7c1bdcc57ee18c908ad99617f6c211.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совещание, правительство
Экономика, Владимир Путин, совещание, правительство
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством
Кремль: Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.
Путин оценил уровень технологической культуры в сфере автопрома к 2022 году