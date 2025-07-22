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Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством - 22.07.2025, ПРАЙМ
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:23+0300
экономика
владимир путин
совещание
правительство
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.
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владимир путин, совещание, правительство
Экономика, Владимир Путин, совещание, правительство
15:23 22.07.2025
 
Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством

Кремль: Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с правительством

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего июля Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что с докладом выступят вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Также на совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, уточняет пресс-служба.
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