https://1prime.ru/20250722/putin-859791799.html

"Он прав": в Британии неожиданно высказались о Путине после нападок Трампа

"Он прав": в Британии неожиданно высказались о Путине после нападок Трампа - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Он прав": в Британии неожиданно высказались о Путине после нападок Трампа

Бывшая советница Белого дома и ныне консультант по обороне Великобритании Фиона Хилл в интервью газете The New York Times заявила, что президента России... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T16:51+0300

2025-07-22T16:51+0300

2025-07-22T16:51+0300

политика

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Бывшая советница Белого дома и ныне консультант по обороне Великобритании Фиона Хилл в интервью газете The New York Times заявила, что президента России Владимира Путина, судя по всему, не волнует резкая риторика президента США Дональда Трампа."Я не думаю, что Путина действительно беспокоит, разозлится ли Трамп, потому что он считает, что есть предел тому, что Трамп собирается делать, — и я думаю, он прав”, — сказала Хилл.Она также подчеркнула, что на фоне политической нестабильности в США российский лидер чувствует себя уверенно.На прошлой неделе Трамп выставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести полные тарифы на российский импорт, а также дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ и другие энергоносители.Помимо этого американский лидер также сообщил о договоренности с ЕС по отправке американского вооружения Украине, при этом финансовое бремя ляжет на европейские страны. Будущие поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова план Трампа по сути является бизнес-схемой. Европа декларирует готовность выделять значительные средства на закупки оружия, стимулируя продолжение конфликта, однако внутри ЕС существуют разногласия по вопросу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://1prime.ru/20250722/tramp-859790325.html

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сша, дональд трамп, европа, россия, владимир путин