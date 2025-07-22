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"Две версии": Дубинский узнал, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250722/pvo-859778470.html
"Две версии": Дубинский узнал, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву
"Две версии": Дубинский узнал, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Две версии": Дубинский узнал, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, высказал версии относительно того, что могло случиться с украинской... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:56+0300
2025-07-22T11:56+0300
вооружения
украина
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пво
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, высказал версии относительно того, что могло случиться с украинской системой ПВО.“Есть две версии. Первая версия — ПВО просто закончилась, ее не существует, а Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики. А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости”, — написал депутат в своем Telegram-канале.Дубинский считает, что оба варианта указывают на надвигающуюся катастрофу на фронте для украинской армии.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по позициям личного состава, военной техники, наемников, а также по важной инфраструктуре Украины, куда входят энергетические объекты, оборонные предприятия, а также центры управления и связи.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российская армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859774142.html
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украина, всу, пво
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, ПВО
11:56 22.07.2025
 
"Две версии": Дубинский узнал, что случилось с ПВО во время ударов по Киеву

Дубинский: Зеленский либо не может, либо намеренно не хочет защищаться от ракет

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, высказал версии относительно того, что могло случиться с украинской системой ПВО.
“Есть две версии. Первая версия — ПВО просто закончилась, ее не существует, а Зеленский постоянно брешет нам про какие-то дроны-перехватчики. А второй вариант — они сознательно дали приказ не сбивать дроны для того, чтобы устраивать из этого всего сцену кровавую, которую Зеленский использует для продолжения войны и вызывания жалости”, — написал депутат в своем Telegram-канале.
Дубинский считает, что оба варианта указывают на надвигающуюся катастрофу на фронте для украинской армии.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по позициям личного состава, военной техники, наемников, а также по важной инфраструктуре Украины, куда входят энергетические объекты, оборонные предприятия, а также центры управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российская армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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ВооруженияУКРАИНАВСУПВО
 
 
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