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ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года

ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года - 22.07.2025, ПРАЙМ

ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:01+0300

2025-07-22T14:01+0300

2025-07-22T14:03+0300

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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года.Индекс "ПРАЙМ" составил 1 887,71. Второе и третье места заняли Finance.mail.ru и Frankmedia.ru с индексами цитируемости 68,46 и 46,31 соответственно.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы