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ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года - 22.07.2025, ПРАЙМ
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ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года
ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года - 22.07.2025, ПРАЙМ
ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T14:01+0300
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пресс-релизы
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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года.Индекс "ПРАЙМ" составил 1 887,71. Второе и третье места заняли Finance.mail.ru и Frankmedia.ru с индексами цитируемости 68,46 и 46,31 соответственно.
ПРАЙМ
1
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
14:01 22.07.2025 (обновлено: 14:03 22.07.2025)

ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года

Фото офиса ПРАЙМ
Фото офиса ПРАЙМ
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Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года.
Индекс "ПРАЙМ" составил 1 887,71. Второе и третье места заняли Finance.mail.ru и Frankmedia.ru с индексами цитируемости 68,46 и 46,31 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли

Место

Перемещение за квартал

СМИ

Категория

Индекс цитируемости

1

0

ПРАЙМ

Информагентство

1 887,71

2

+1

Finance.mail.ru

Интернет

68,46

3

-1

Frankmedia.ru

Интернет

46,31

4

+2

Finmarket.ru

Интернет

34,67

5

+3

Investfunds.ru

Интернет

29,20

6

+1

Cbonds.ru

Интернет

25,85

7

-2

T-j.ru

Интернет

19,15

8

+4

Vbr.ru

Интернет

17,47

9

+4

Akm.ru

Интернет

14,15

10

+4

Secrets.tbank.ru

Интернет

13,02

11

-7

Rb.ru

Интернет

11,63

12

-2

Finam.ru

Интернет

11,36

13

+4

Incrussia.ru

Интернет

11,29

14

+1

Rusbonds.ru

Интернет

7,55

15

-6

Smart-lab.ru

Интернет

6,99

16

-5

Profinance.ru

Интернет

4,75

17

+3

Klerk.ru

Интернет

2,38

18

+1

Forklog.com

Интернет

1,28

19

-1

Банковское обозрение

Журнал

1,27

20

new

Finversia.ru

Интернет

1,06

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