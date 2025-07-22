ПРАЙМ лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за II квартал 2025 года

Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года.Индекс "ПРАЙМ" составил 1 887,71. Второе и третье места заняли Finance.mail.ru и Frankmedia.ru с индексами цитируемости 68,46 и 46,31 соответственно.
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" стало лидером рейтинга цитируемости СМИ финансовой отрасли от компании "Медиалогия" за II квартал 2025 года.
Индекс "ПРАЙМ" составил 1 887,71. Второе и третье места заняли Finance.mail.ru и Frankmedia.ru с индексами цитируемости 68,46 и 46,31 соответственно.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли
Место
Перемещение за квартал
СМИ
Категория
Индекс цитируемости
1
0
ПРАЙМ
Информагентство
1 887,71
2
+1
Finance.mail.ru
Интернет
68,46
3
-1
Frankmedia.ru
Интернет
46,31
4
+2
Finmarket.ru
Интернет
34,67
5
+3
Investfunds.ru
Интернет
29,20
6
+1
Cbonds.ru
Интернет
25,85
7
-2
T-j.ru
Интернет
19,15
8
+4
Vbr.ru
Интернет
17,47
9
+4
Akm.ru
Интернет
14,15
10
+4
Secrets.tbank.ru
Интернет
13,02
11
-7
Rb.ru
Интернет
11,63
12
-2
Finam.ru
Интернет
11,36
13
+4
Incrussia.ru
Интернет
11,29
14
+1
Rusbonds.ru
Интернет
7,55
15
-6
Smart-lab.ru
Интернет
6,99
16
-5
Profinance.ru
Интернет
4,75
17
+3
Klerk.ru
Интернет
2,38
18
+1
Forklog.com
Интернет
1,28
19
-1
Банковское обозрение
Журнал
1,27
20
new
Finversia.ru
Интернет
1,06
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