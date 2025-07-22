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РКН заблокировал доступ к 56 тысячам зарубежных ресурсов - 22.07.2025, ПРАЙМ
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РКН заблокировал доступ к 56 тысячам зарубежных ресурсов
РКН заблокировал доступ к 56 тысячам зарубежных ресурсов - 22.07.2025, ПРАЙМ
РКН заблокировал доступ к 56 тысячам зарубежных ресурсов
Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T14:34+0300
2025-07-22T14:34+0300
роскомнадзор
минцифры
госдума
максут шадаев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал он в рамках заседания в Госдуме. Он объяснил, что, если зарубежная платформа отказывается удалять экстремистский материал, то единственная возможность решить проблему - заблокировать всю платформу целиком. По его словам, в настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе - "ко всему известному мессенджеру" - более 20 тысяч. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент, по словам Шадаева, реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Шадаев добавил, что с начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям. "Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения. Ну и, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных и контрольных органов", - прокомментировал министр. Кроме того, продолжил он, зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются.
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роскомнадзор, минцифры, госдума, максут шадаев
Роскомнадзор, Минцифры, Госдума, Максут Шадаев
14:34 22.07.2025
 
РКН заблокировал доступ к 56 тысячам зарубежных ресурсов

Шадаев: РКН заблокировал 56 тысяч зарубежных ресурсов за экстремистские материалы

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам, которые отказались удалять экстремистские материалы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы", - сказал он в рамках заседания в Госдуме.
Он объяснил, что, если зарубежная платформа отказывается удалять экстремистский материал, то единственная возможность решить проблему - заблокировать всю платформу целиком. По его словам, в настоящее время таких запросов к зарубежным платформам, в том числе - "ко всему известному мессенджеру" - более 20 тысяч.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент, по словам Шадаева, реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов.
Шадаев добавил, что с начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям. "Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения. Ну и, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных и контрольных органов", - прокомментировал министр. Кроме того, продолжил он, зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются.
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