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Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай

Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай - 22.07.2025, ПРАЙМ

Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай

Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T05:17+0300

2025-07-22T05:17+0300

2025-07-22T05:17+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

китай

украина

кнр

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства КНР. На протяжении почти всего прошлого года Украина поставляла в Китай большие объемы зерна в денежном выражении, но в декабре Россия вырвалась вперед - этот баланс сил в рейтинге самых заметных поставщиков зерна в Китай в этом году был утрачен пока лишь единожды, в мае, а в июне, таким образом, был вновь восстановлен. За месяц Россия упрочила свое положение сразу на три позиции - в мае она была седьмой. Такую динамику обеспечило наращивание отгрузок в денежном выражении на 12% до 28,2 миллиона долларов. Украина в свою очередь поставки снизила почти в 1,5 раза до 16,5 миллиона долларов, из-за чего утратила шестое место в этом рейтинге. В обеих странах Китай закупает в основном кукурузу - в июне на нее пришлось 70% российского зернового экспорта в Китай, а у Украины все поставки в Поднебесную приходятся на эту зерновую культуру.

китай

украина

кнр

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сельское хозяйство, мировая экономика, китай, украина, кнр