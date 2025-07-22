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Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай
Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай - 22.07.2025, ПРАЙМ
Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай
Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T05:17+0300
2025-07-22T05:17+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
китай
украина
кнр
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства КНР. На протяжении почти всего прошлого года Украина поставляла в Китай большие объемы зерна в денежном выражении, но в декабре Россия вырвалась вперед - этот баланс сил в рейтинге самых заметных поставщиков зерна в Китай в этом году был утрачен пока лишь единожды, в мае, а в июне, таким образом, был вновь восстановлен. За месяц Россия упрочила свое положение сразу на три позиции - в мае она была седьмой. Такую динамику обеспечило наращивание отгрузок в денежном выражении на 12% до 28,2 миллиона долларов. Украина в свою очередь поставки снизила почти в 1,5 раза до 16,5 миллиона долларов, из-за чего утратила шестое место в этом рейтинге. В обеих странах Китай закупает в основном кукурузу - в июне на нее пришлось 70% российского зернового экспорта в Китай, а у Украины все поставки в Поднебесную приходятся на эту зерновую культуру.
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сельское хозяйство, мировая экономика, китай, украина, кнр
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, КИТАЙ, УКРАИНА, КНР
05:17 22.07.2025
 
Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай

Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия по итогам июня стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай, вновь опередив занявшую седьмое место Украину, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства КНР.
На протяжении почти всего прошлого года Украина поставляла в Китай большие объемы зерна в денежном выражении, но в декабре Россия вырвалась вперед - этот баланс сил в рейтинге самых заметных поставщиков зерна в Китай в этом году был утрачен пока лишь единожды, в мае, а в июне, таким образом, был вновь восстановлен.
За месяц Россия упрочила свое положение сразу на три позиции - в мае она была седьмой. Такую динамику обеспечило наращивание отгрузок в денежном выражении на 12% до 28,2 миллиона долларов. Украина в свою очередь поставки снизила почти в 1,5 раза до 16,5 миллиона долларов, из-за чего утратила шестое место в этом рейтинге.
В обеих странах Китай закупает в основном кукурузу - в июне на нее пришлось 70% российского зернового экспорта в Китай, а у Украины все поставки в Поднебесную приходятся на эту зерновую культуру.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаКИТАЙУКРАИНАКНР
 
 
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