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Россияне купили невидимые микронаушники на 158 миллионов рублей - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне купили невидимые микронаушники на 158 миллионов рублей
Россияне купили невидимые микронаушники на 158 миллионов рублей - 22.07.2025, ПРАЙМ
Россияне купили невидимые микронаушники на 158 миллионов рублей
Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах - с мая до середины июля - купили микронаушников на сумму 158... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T04:56+0300
2025-07-22T04:56+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах - с мая до середины июля - купили микронаушников на сумму 158 миллионов рублей на маркетплейсах, средний чек за пару составил порядка 3,3 тысячи рублей, рассказала РИА Новости аналитик Moneyplace Анастасия Романова. "В общей сложности с мая до середины июля на двух крупнейших маркетплейсах пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей. Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей - модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств", - сообщила Романова. По подсчетам аналитиков, в мае и июне 2025 года продажи магнитных микронаушников, которые не видны снаружи, выросли вдвое по сравнению с показателями продаж в феврале, марте и апреле. Так, в феврале-апреле на маркетплейсах заказывали от 11,2 тысячи до 14 тысяч пар наушников в месяц. В мае было продано почти 25,9 тысячи, в июне - свыше 20,2 тысячи. В свою очередь в июле, когда завершаются вступительные испытания в вузах, продажи гаджетов резко снизились - до 3,5 тысячи пар. Отмечается, что производители характеризуют наушники, как "абсолютно незаметные, бесшумные и надежные": наушники настолько миниатюрные, что их невозможно обнаружить визуально, они не видны и не слышны снаружи, говорится в карточках товаров, а также сообщается, что "микрофоны улавливают мельчайший шепот и речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечит надежную связь на расстоянии 30 метров между гарнитурой и телефоном; помощник при этом может находиться где угодно".
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192
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40
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
04:56 22.07.2025
 
Россияне купили невидимые микронаушники на 158 миллионов рублей

Moneyplace: россияне купили невидимые микронаушники на 158 миллионов рублей

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах - с мая до середины июля - купили микронаушников на сумму 158 миллионов рублей на маркетплейсах, средний чек за пару составил порядка 3,3 тысячи рублей, рассказала РИА Новости аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
"В общей сложности с мая до середины июля на двух крупнейших маркетплейсах пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей. Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей - модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств", - сообщила Романова.
По подсчетам аналитиков, в мае и июне 2025 года продажи магнитных микронаушников, которые не видны снаружи, выросли вдвое по сравнению с показателями продаж в феврале, марте и апреле. Так, в феврале-апреле на маркетплейсах заказывали от 11,2 тысячи до 14 тысяч пар наушников в месяц. В мае было продано почти 25,9 тысячи, в июне - свыше 20,2 тысячи.
В свою очередь в июле, когда завершаются вступительные испытания в вузах, продажи гаджетов резко снизились - до 3,5 тысячи пар.
Отмечается, что производители характеризуют наушники, как "абсолютно незаметные, бесшумные и надежные": наушники настолько миниатюрные, что их невозможно обнаружить визуально, они не видны и не слышны снаружи, говорится в карточках товаров, а также сообщается, что "микрофоны улавливают мельчайший шепот и речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечит надежную связь на расстоянии 30 метров между гарнитурой и телефоном; помощник при этом может находиться где угодно".
 
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