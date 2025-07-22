https://1prime.ru/20250722/rossijane-859772526.html
Россияне назвали самые популярные соусы в 2024 году
Россияне назвали самые популярные соусы в 2024 году - 22.07.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали самые популярные соусы в 2024 году
Россияне чаще всего добавляли сырный соус к заказам готовой еды в 2024 году, его доля в общем объеме составила 35%, также популярностью пользовались соусы... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T07:45+0300
2025-07-22T07:45+0300
2025-07-22T07:45+0300
бизнес
общество
самара
уфа
нижний новгород
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859772526.jpg?1753159557
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россияне чаще всего добавляли сырный соус к заказам готовой еды в 2024 году, его доля в общем объеме составила 35%, также популярностью пользовались соусы "Цезарь" и кисло-сладкий - их выбирали в 11% и 9% случаев соответственно, говорится в исследовании сервиса доставки "Яндекс Еда", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самым популярным в мегаполисах с большим отрывом стал сырный соус - в среднем его заказывают в 35% случаев. Следом за лидером в рейтинге популярности соусов идут "Цезарь" и кисло-сладкий. Их заказывали в 11% и 9% случаев соответственно", - отмечается в исследовании, которое проведено на базе собственных данных.
Отмечается, что в топ-5 самых заказываемых соусов также вошли чесночный и барбекю. Вместе с тем, выбор добавок зависит от основного блюда: к картофелю россияне чаще всего выбирают "Четыре сыра", "Сырный Пармеджано" и "Тар-Тар", а к курице - кисло-сладкий чили, терияки и барбекю.
Чаще всего соусы добавляют к блюдам в Самаре и Уфе, доля таких заказов в городах достигает 43%, в Нижнем Новгороде покупатели выбирают заправки в 42% случаев. Также в топ-5 городов по количеству заказов с соусом в популярных сетях фастфуда входят Москва и Красноярск, следует из данных сервиса.
Кроме того, аналитики рассказали, что выбор заправки для основных блюд зависит в том числе от возраста и пола потребителей. Так, женщины чаще заказывают "Цезарь", кисло-сладкий и сырный, мужчины - острый томатный, "Четыре сыра" и "Чипотл". Дети и подростки предпочитают кетчуп, молодые люди - "тысяча островов". Пользователи от 35 до 54 лет чаще других выбирают "Гриль особый", а старшее поколение - брусничный.
самара
уфа
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , самара, уфа, нижний новгород
Бизнес, Общество , САМАРА, Уфа, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Россияне назвали самые популярные соусы в 2024 году
"Яндекс Еда": россияне чаще всего добавляли сырный соус к заказам готовой еды
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россияне чаще всего добавляли сырный соус к заказам готовой еды в 2024 году, его доля в общем объеме составила 35%, также популярностью пользовались соусы "Цезарь" и кисло-сладкий - их выбирали в 11% и 9% случаев соответственно, говорится в исследовании сервиса доставки "Яндекс Еда", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самым популярным в мегаполисах с большим отрывом стал сырный соус - в среднем его заказывают в 35% случаев. Следом за лидером в рейтинге популярности соусов идут "Цезарь" и кисло-сладкий. Их заказывали в 11% и 9% случаев соответственно", - отмечается в исследовании, которое проведено на базе собственных данных.
Отмечается, что в топ-5 самых заказываемых соусов также вошли чесночный и барбекю. Вместе с тем, выбор добавок зависит от основного блюда: к картофелю россияне чаще всего выбирают "Четыре сыра", "Сырный Пармеджано" и "Тар-Тар", а к курице - кисло-сладкий чили, терияки и барбекю.
Чаще всего соусы добавляют к блюдам в Самаре и Уфе, доля таких заказов в городах достигает 43%, в Нижнем Новгороде покупатели выбирают заправки в 42% случаев. Также в топ-5 городов по количеству заказов с соусом в популярных сетях фастфуда входят Москва и Красноярск, следует из данных сервиса.
Кроме того, аналитики рассказали, что выбор заправки для основных блюд зависит в том числе от возраста и пола потребителей. Так, женщины чаще заказывают "Цезарь", кисло-сладкий и сырный, мужчины - острый томатный, "Четыре сыра" и "Чипотл". Дети и подростки предпочитают кетчуп, молодые люди - "тысяча островов". Пользователи от 35 до 54 лет чаще других выбирают "Гриль особый", а старшее поколение - брусничный.