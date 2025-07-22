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Казахстан намерен удвоить добычу медной руды

Казахстан намерен удвоить добычу медной руды - 22.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан намерен удвоить добычу медной руды

Запуск трех крупных медных месторождений на востоке, юге и северо-западе Казахстана позволит удвоить объемы добычи медной руды в стране - до 300 миллионов тонн, | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:49+0300

2025-07-22T09:49+0300

2025-07-22T09:49+0300

энергетика

казахстан

промышленность

медная руда

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АЛМА-АТА, 22 июл - ПРАЙМ. Запуск трех крупных медных месторождений на востоке, юге и северо-западе Казахстана позволит удвоить объемы добычи медной руды в стране - до 300 миллионов тонн, заявил вице-министр промышленности и строительства республики Олжас Сапарбеков. "За счет запуска новых крупных месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала добыча медной руды будет увеличена вдвое или до 300 миллионов тонн", - заявил Сапарбеков во вторник на заседании правительства. По словам вице-министра, к 2030 году значительная часть производимых в Казахстане металлов будет перерабатываться внутри страны с доведением до продукции высоких переделов. Сапарбеков уточнил, что объемы переработки меди превысят 90 тысяч тонн, алюминия - достигнут 163 тысяч тонн, а свинца - 81 тысячу тонн. Также Сапарбеков отметил, что уже в текущем году планируется вдвое увеличить переработку меди, на 50% - алюминия, более чем в два раза - свинца, а также повысить производство цинка на 11%. "Горно-металлургический комплекс занимает важное место в экономике страны. Его доля в ВВП составляет 8%, объем продукции - более 14 триллионов тенге (26,4 миллиарда долларов - ред.), занято порядка 224 тысяч человек. За 2024 год в отрасль инвестировано более 1,7 триллиона тенге (3,2 миллиарда долларов - ред.). Производительность труда выросла на 9,4%, составив 102 тысячи долларов на одного работника", - подчеркнул вице-министр. Ранее во вторник в правительстве Казахстана сообщили, что до конца года в республике планируется реализовать 190 промышленных проектов. Из них 28 относятся к горно-металлургической отрасли на общую сумму около 840 миллионов долларов. Ожидается, что реализация этих проектов обеспечит создание порядка 6,5 тысяч новых рабочих мест.

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казахстан, промышленность, медная руда