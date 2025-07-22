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"Русгидро" ввело в эксплуатацию самую крупную в Чечне ГЭС

"Русгидро" ввело в эксплуатацию самую крупную в Чечне ГЭС - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Русгидро" ввело в эксплуатацию самую крупную в Чечне ГЭС

"Русгидро" ввело в эксплуатацию Башенную ГЭС мощностью 10 МВт, она стала самой крупной в Чечне, сообщили в компании. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:59+0300

2025-07-22T13:59+0300

2025-07-22T13:59+0300

энергетика

русгидро

чечня

гэс

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. "Русгидро" ввело в эксплуатацию Башенную ГЭС мощностью 10 МВт, она стала самой крупной в Чечне, сообщили в компании. "Русгидро" построило и ввело в работу Башенную ГЭС мощностью 10 МВт в Чеченской Республике. На сегодняшний день это крупнейший объект гидроэнергетики в регионе", - сказано в сообщении. В год станция будет вырабатывать 52 миллиона кВт.ч возобновляемой электроэнергии, что достаточно для обеспечения электричеством более 10 тысяч домохозяйств, поясняет компания. Новая гидростанция построена на реке Аргун (бассейн реки Терек) в Итум-Калинском районе. На этом участке река обладает большим перепадом высот – 40 метров на протяжении 1,4 километров – что повышает эффективность станции, добавили там. Ранее член правления, первый заместитель генерального директора ПАО "Русгидро" Николай Карпухин заявлял журналистам, что другую ГЭС, Нихалойскую, в Чечне введут в эксплуатацию в конце 2027 года.

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русгидро, чечня, гэс