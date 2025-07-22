https://1prime.ru/20250722/russneft-859794649.html

Компания из ОАЭ продала свой пакет акций "Русснефти"

Компания из ОАЭ продала свой пакет акций "Русснефти" - 22.07.2025, ПРАЙМ

Компания из ОАЭ продала свой пакет акций "Русснефти"

Эмиратская OCN International продала свои 16,33% акций в "Русснефти", которые приобрела в апреле, следует из материалов "Русснефти", покупатель при этом не... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:08+0300

2025-07-22T18:08+0300

2025-07-22T18:09+0300

экономика

оаэ

акции

русснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83406/37/834063737_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_d9fd116ff28dc5b1ff8bf77b06d4f098.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Эмиратская OCN International продала свои 16,33% акций в "Русснефти", которые приобрела в апреле, следует из материалов "Русснефти", покупатель при этом не раскрывается. "Полное фирменное наименование ... лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: OCN International DMCC, место нахождение: Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении. "Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 48 039 600 / 16,33%... Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)... право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0/ 0%", - добавляется в сообщении. В апреле OCN International перешло 16,33% акций "Русснефти", или 12,25% от уставного капитала, в самостоятельное распоряжение. Как отмечал РИА Новости источник, знакомый с деталями сделки, эмиратская компания купила часть бывшего пакета швейцарской Glencore. Как следует из материалов на сайте, покупателем стала Заира Гудаева через компанию "Неолайн Активы". В начале июня сообщалось, что она увеличила долю обыкновенных акций "Русснефти" с 2,05% до 16,33%. Уставной капитал "Русснефти" состоит из 392,2 миллиона акций, из них 294,12 миллиона - обыкновенные, а 98,032 миллиона - привилегированные. С учетом неголосующих акций доля Гудаевой в уставном капитале компании выросла до 12,25%. Другие крупные акционеры "Русснефти" - ИК "Надежность" (6,6% голосующих акций, или 4,95% от уставного капитала), "Млада" (10,27%, или 7,7% от уставного капитала), "Брэдинар" (16,07%, или 12,05% от уставного капитала), дочерние компании "Русснефти" - АНГГ (8%, или 6% от уставного капитала) и "Белые ночи" (17%, или 12,75% от уставного капитала). В сентябре прошлого года глава "Русснефти" Евгений Толочек заявил журналистам, что швейцарская Glencore выйдет из капитала компании до конца года, но официально об этом не сообщалось. У нее было 31,28% обыкновенных акций, или 23,46% от уставного капитала. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

https://1prime.ru/20250627/russneft-858973494.html

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, акции, русснефть