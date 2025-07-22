https://1prime.ru/20250722/sae-859771554.html

В САЭ рассказали, как безопасно ездить на электромобиле под дождем

В САЭ рассказали, как безопасно ездить на электромобиле под дождем - 22.07.2025, ПРАЙМ

В САЭ рассказали, как безопасно ездить на электромобиле под дождем

Современные аккумуляторные системы электромобилей позволяют без опасений ездить и даже заряжать машину под дождем, высокий уровень их защиты исключает риск... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T06:45+0300

2025-07-22T06:45+0300

2025-07-22T06:45+0300

бизнес

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Современные аккумуляторные системы электромобилей позволяют без опасений ездить и даже заряжать машину под дождем, высокий уровень их защиты исключает риск короткого замыкания, сообщил РИА Новости глава компании-производителя аккумуляторов для электротранспорта "Системы автономной энергии" (САЭ) Антон Мухин. "Ездить на электромобиле во время дождя и даже заряжать его на ЭЗС можно без каких-то опасений. Аккумуляторные системы современных электрокаров разработаны с учётом всех возможных погодных условий, включая дождь. Производители обеспечивают высочайший уровень защиты (стандарты IP67, IP68), что исключает риск короткого замыкания или поражения током при контакте с водой", - рассказал Мухин. Он уточнил, что корпус современных батарей герметичен, а все высоковольтные компоненты имеют двойную изоляцию. Также зарядные разъемы электрокаров, такие как CCS или Type 2, оснащены датчиками влаги и не подадут ток, если это небезопасно. "К тому же современные системы постоянно мониторят состояние элементов и при обнаружении неисправности мгновенно отключают питание", - добавил Мухин. Однако, по его словам, на электромобиле лучше избегать таких экстремальных ситуаций, как движение по глубоким затопленным участкам, хоть непродолжительные погружения для современных батарей и безопасны. "Важно следить, чтобы у батареи не была нарушена целостность, чтобы не произошла разгерметизация и влага не попала внутрь. Ну и не заряжать автомобиль, если на кабеле есть повреждения", - заключил топ-менеджер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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