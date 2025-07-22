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МИД Франции заявил о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций - 22.07.2025, ПРАЙМ
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МИД Франции заявил о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций
МИД Франции заявил о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций - 22.07.2025, ПРАЙМ
МИД Франции заявил о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций
Внешнеполитическое ведомство Франции начало работу над очередным пакетом европейских санкций против России, сообщил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:57+0300
2025-07-22T09:57+0300
политика
франция
жан-ноэль барро
мид
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ПАРИЖ, 22 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитическое ведомство Франции начало работу над очередным пакетом европейских санкций против России, сообщил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свою команду подготовить следующий новый пакет санкций, который будет еще тяжелее", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter. По его словам, речь идет об общеевропейских санкциях. Барро добавил, что утвердить новый пакет рестрикций планируется "как можно скорее", если Россия не согласится на прекращение огня. В Москве ранее не раз заявляли, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Кроме того, был снижен полоток цен на российскую нефть. Новые рестрикции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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франция, жан-ноэль барро, мид, ес, санкции против рф
Политика, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, МИД, ЕС, санкции против РФ
09:57 22.07.2025
 
МИД Франции заявил о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций

Барро: во Франции началась работа над новым пакетом антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 22 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитическое ведомство Франции начало работу над очередным пакетом европейских санкций против России, сообщил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свою команду подготовить следующий новый пакет санкций, который будет еще тяжелее", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.
По его словам, речь идет об общеевропейских санкциях.
Барро добавил, что утвердить новый пакет рестрикций планируется "как можно скорее", если Россия не согласится на прекращение огня.
В Москве ранее не раз заявляли, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.
На прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Кроме того, был снижен полоток цен на российскую нефть. Новые рестрикции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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