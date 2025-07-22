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В МИД озвучили контрмеры против 17-го и 18-го пакета антироссийских санкций
В МИД озвучили контрмеры против 17-го и 18-го пакета антироссийских санкций - 22.07.2025, ПРАЙМ
В МИД озвучили контрмеры против 17-го и 18-го пакета антироссийских санкций
Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:06+0300
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2025-07-22T11:12+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также гражданам стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД РФ."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств... Запрещен въезд на территорию нашего государства. Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.Кроме того, въезд запрещен гражданам, участвующим в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море; представителям евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастным к преследованию российских должностных лиц за якобы "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".
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санкции против рф, ес, запад
Политика, санкции против РФ, ЕС, ЗАПАД
В МИД озвучили контрмеры против 17-го и 18-го пакета антироссийских санкций
МИД: РФ в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций запрещает въезд гражданам, помогающим Киеву
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд сотрудникам силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, а также гражданам стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД РФ.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств... Запрещен въезд на территорию нашего государства. Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву", - говорится в сообщении.
Кроме того, въезд запрещен гражданам, участвующим в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море; представителям евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастным к преследованию российских должностных лиц за якобы "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".
МИД Франции заявил о начале работы над новым пакетом антироссийских санкций