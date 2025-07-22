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Цены на серебро вновь пытаются побить рекорд 2011 года - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на серебро вновь пытаются побить рекорд 2011 года
Цены на серебро вновь пытаются побить рекорд 2011 года - 22.07.2025, ПРАЙМ
Цены на серебро вновь пытаются побить рекорд 2011 года
Стоимость серебра во вторник вечером вновь обновила рекорд сентября 2011 года, приближаясь к психологической отметке в 40 долларов за тройскую унцию,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:50+0300
2025-07-22T16:50+0300
экономика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость серебра во вторник вечером вновь обновила рекорд сентября 2011 года, приближаясь к психологической отметке в 40 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.37 мск стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,77% - до 39,635 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов цена поднималась до 39,72 доллара, что стало самым высоким уровнем с 22 сентября 2011 года, когда было зафиксирована максимальная стоимость в 39,85 доллара. В прошлый раз цена драгоценного металла приближалась к рекорду сентября 2011 года 14 июля, когда цена поднялась выше 39,5 доллара. Нынешнее значение приближается к психологической отметке в 40 долларов за унцию, в последний раз это значение было зафиксировано 21 сентября 2011 года. Стоимость серебра растет третий месяц подряд, с начала июля цена поднялась почти на 10% после аналогичного роста в июне, в мае рост составлял менее 1%.
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серебро, рынок
Экономика, серебро, Рынок
16:50 22.07.2025
 
Цены на серебро вновь пытаются побить рекорд 2011 года

Стоимость серебра во вторник приблизилась к психологической отметке в 40 долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДрагоценные металлы, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость серебра во вторник вечером вновь обновила рекорд сентября 2011 года, приближаясь к психологической отметке в 40 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.37 мск стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,77% - до 39,635 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов цена поднималась до 39,72 доллара, что стало самым высоким уровнем с 22 сентября 2011 года, когда было зафиксирована максимальная стоимость в 39,85 доллара.
В прошлый раз цена драгоценного металла приближалась к рекорду сентября 2011 года 14 июля, когда цена поднялась выше 39,5 доллара.
Нынешнее значение приближается к психологической отметке в 40 долларов за унцию, в последний раз это значение было зафиксировано 21 сентября 2011 года.
Стоимость серебра растет третий месяц подряд, с начала июля цена поднялась почти на 10% после аналогичного роста в июне, в мае рост составлял менее 1%.
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