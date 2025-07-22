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В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100 - 22.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250722/sj-100-859795041.html
В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100
В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100 - 22.07.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100
Более 20 самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех", сообщил исполнительный директор корпорации Олег... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:19+0300
2025-07-22T18:19+0300
экономика
ростех
sj-100
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Более 20 самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех", сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко. "Вместе с испытаниями создается необходимый задел по выпуску импортозамещенного "Суперджета". Сейчас в разной степени готовности находятся 23 самолета. Завершение сертификации ожидается в конце 2025 года", - приводятся слова Евтушенко в Telegram-канале "Ростеха". Он добавил, что сейчас делается все, чтобы в 2026 году авиакомпании начали получать самолет. "В мировой практике это уникальный случай. Ни один зарубежный производитель, ни одна страна не делали ничего подобного, тем более в такие сроки. В производстве "Боингов", например, участвуют глобальные поставщики из 9 государств", – подчеркнул Евтушенко. После санкций 2022 года SJ-100 приходится фактически пересобирать заново. Всего замещены порядка 40 систем и агрегатов, включая двигатель. На данный момент "Суперджет" проходит сертификационные испытания. Три опытные машины с отечественными агрегатами и системами тестируют в подмосковном Жуковском. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
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ростех, sj-100
Экономика, Ростех, SJ-100
18:19 22.07.2025
 
В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100

"Ростех": более 20 самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности

© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкSJ-100 "Суперджет"
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Более 20 самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех", сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.
"Вместе с испытаниями создается необходимый задел по выпуску импортозамещенного "Суперджета". Сейчас в разной степени готовности находятся 23 самолета. Завершение сертификации ожидается в конце 2025 года", - приводятся слова Евтушенко в Telegram-канале "Ростеха".
Он добавил, что сейчас делается все, чтобы в 2026 году авиакомпании начали получать самолет.
"В мировой практике это уникальный случай. Ни один зарубежный производитель, ни одна страна не делали ничего подобного, тем более в такие сроки. В производстве "Боингов", например, участвуют глобальные поставщики из 9 государств", – подчеркнул Евтушенко.
После санкций 2022 года SJ-100 приходится фактически пересобирать заново. Всего замещены порядка 40 систем и агрегатов, включая двигатель.
На данный момент "Суперджет" проходит сертификационные испытания. Три опытные машины с отечественными агрегатами и системами тестируют в подмосковном Жуковском.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
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