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В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100

В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100 - 22.07.2025, ПРАЙМ

В "Ростехе" рассказали о строящихся самолетах SJ-100

Более 20 самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех", сообщил исполнительный директор корпорации Олег... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:19+0300

2025-07-22T18:19+0300

2025-07-22T18:19+0300

экономика

ростех

sj-100

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Более 20 самолетов SJ-100 находятся на разных стадиях готовности на предприятиях госкорпорации "Ростех", сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко. "Вместе с испытаниями создается необходимый задел по выпуску импортозамещенного "Суперджета". Сейчас в разной степени готовности находятся 23 самолета. Завершение сертификации ожидается в конце 2025 года", - приводятся слова Евтушенко в Telegram-канале "Ростеха". Он добавил, что сейчас делается все, чтобы в 2026 году авиакомпании начали получать самолет. "В мировой практике это уникальный случай. Ни один зарубежный производитель, ни одна страна не делали ничего подобного, тем более в такие сроки. В производстве "Боингов", например, участвуют глобальные поставщики из 9 государств", – подчеркнул Евтушенко. После санкций 2022 года SJ-100 приходится фактически пересобирать заново. Всего замещены порядка 40 систем и агрегатов, включая двигатель. На данный момент "Суперджет" проходит сертификационные испытания. Три опытные машины с отечественными агрегатами и системами тестируют в подмосковном Жуковском. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.

https://1prime.ru/20250703/rostekh-859133724.html

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ростех, sj-100