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Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова - 22.07.2025, ПРАЙМ
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:37+0300
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общество
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", - сказали в суде.В апреле 2024 года Подносова стала председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. На посту председателя суда она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
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общество
Общество
09:37 22.07.2025 (обновлено: 09:49 22.07.2025)
 
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", - сказали в суде.
В апреле 2024 года Подносова стала председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. На посту председателя суда она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.
Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
 
Общество
 
 
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