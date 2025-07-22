https://1prime.ru/20250722/smert-859774690.html

Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова - 22.07.2025, ПРАЙМ

Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T09:37+0300

2025-07-22T09:37+0300

2025-07-22T09:49+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83872/24/838722450_0:272:2677:1777_1920x0_80_0_0_ad5a912f6e2883ba1740e7651eb45868.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", - сказали в суде.В апреле 2024 года Подносова стала председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. На посту председателя суда она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество