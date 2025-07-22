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Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова - 22.07.2025, ПРАЙМ
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:37+0300
2025-07-22T09:37+0300
2025-07-22T09:49+0300
общество
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", - сказали в суде.В апреле 2024 года Подносова стала председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. На посту председателя суда она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
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общество
Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
Ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", - сказали в суде.
В апреле 2024 года Подносова стала председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. На посту председателя суда она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.
Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.