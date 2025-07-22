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Морское сообщение между Сокчо и Владивостоком возобновится в августе
Морское сообщение между Сокчо и Владивостоком возобновится в августе - 22.07.2025, ПРАЙМ
Морское сообщение между Сокчо и Владивостоком возобновится в августе
Регулярное морское сообщение между Сокчо и Владивостоком, приостановленное в 2024 году, возобновится в августе, сообщает представительство МИД России во... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T05:47+0300
2025-07-22T05:47+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - ПРАЙМ. Регулярное морское сообщение между Сокчо и Владивостоком, приостановленное в 2024 году, возобновится в августе, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на южнокорейские издания newscj и buyrussia21.
"Регулярное морское сообщение между Сокчо и Владивостоком, приостановленное в 2024 году, возобновится в августе. Операциями займется новая судоходная компания GNLst. Судно GNL Grace, которое встанет на линию (паром среднего размера водоизмещением 16 000 тонн, способный одновременно перевозить 570 пассажиров, 150 TEU груза и 350 автомобилей), недавно прошло крупномасштабную внешнюю и внутреннюю реконструкцию", - говорится в сообщении.
Рейсы будут осуществляться изначально один раз в неделю, с возможностью увеличения частоты до двух раз в неделю к 2026 году.
Местные власти надеются, что возобновление работы парома послужит стимулом для восстановления международного статуса порта Сокчо. Они отметили, что маршрут Сокчо - Владивосток станет ключевой основой для развития провинции Канвондо как морского узла Северо-Восточной Азии.
"Восстановление связи с Северной экономической зоной не только расширит обмены с Россией и странами Дальнего Востока, но и откроет возможность возобновления долгосрочных логистических маршрутов с Европой. Провинция также планирует ускорить разработку стратегий взаимодействия для стабилизации регулярных маршрутов и расширения логистических перевозок в будущем", - сообщают власти.
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Морское сообщение между Сокчо и Владивостоком возобновится в августе
МИД: морское сообщение между Сокчо и Владивостоком возобновится в августе
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - ПРАЙМ. Регулярное морское сообщение между Сокчо и Владивостоком, приостановленное в 2024 году, возобновится в августе, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на южнокорейские издания newscj и buyrussia21.
"Регулярное морское сообщение между Сокчо и Владивостоком, приостановленное в 2024 году, возобновится в августе. Операциями займется новая судоходная компания GNLst. Судно GNL Grace, которое встанет на линию (паром среднего размера водоизмещением 16 000 тонн, способный одновременно перевозить 570 пассажиров, 150 TEU груза и 350 автомобилей), недавно прошло крупномасштабную внешнюю и внутреннюю реконструкцию", - говорится в сообщении.
Рейсы будут осуществляться изначально один раз в неделю, с возможностью увеличения частоты до двух раз в неделю к 2026 году.
Местные власти надеются, что возобновление работы парома послужит стимулом для восстановления международного статуса порта Сокчо. Они отметили, что маршрут Сокчо - Владивосток станет ключевой основой для развития провинции Канвондо как морского узла Северо-Восточной Азии.
"Восстановление связи с Северной экономической зоной не только расширит обмены с Россией и странами Дальнего Востока, но и откроет возможность возобновления долгосрочных логистических маршрутов с Европой. Провинция также планирует ускорить разработку стратегий взаимодействия для стабилизации регулярных маршрутов и расширения логистических перевозок в будущем", - сообщают власти.