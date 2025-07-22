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Соцфонд рассказал, когда отец может уйти в декрет

Соцфонд рассказал, когда отец может уйти в декрет - 22.07.2025, ПРАЙМ

Соцфонд рассказал, когда отец может уйти в декрет

Отец может уйти в декрет и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, для этого ему нужно обратиться с заявлением к работодателю, сообщили РИА Новости в... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T03:43+0300

2025-07-22T03:43+0300

2025-07-22T03:43+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Отец может уйти в декрет и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, для этого ему нужно обратиться с заявлением к работодателю, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Соцфонда по Москве и Московской области. Там отметили, что уйти в декрет отец может только после того, как у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу выплачивается только 1,5 года. Если в семье воспитываются двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого из них. "Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, отцу необходимо обратиться с заявлением к работодателю. Сведения для расчета будут переданы в отделение Соцфонда по Москве и Московской области. Первую выплату получателю перечислят в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений от работодателя. Затем пособие будет поступать ежемесячно. Напомним, что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут получать и другие работающие родственники малыша, которые будут фактически осуществлять уход за ним", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два года работы, предшествующих наступлению отпуска по уходу, но не менее установленного минимального размера пособия. С 1 февраля 2025 года минимальный размер такого пособия составляет 10 103 рубля в месяц, максимальный - 68 995 рублей. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет засчитывается в стаж, а также формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты. "Таким образом, за каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первенцем, 3,6 коэффициента – при уходе за вторым малышом, 5,4 коэффициента, если папа сидит с третьим и последующими детьми. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска", - добавили в пресс-службе.

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