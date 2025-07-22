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Минцифры рассказало, будут ли наказывать за доступ в соцсети
Минцифры рассказало, будут ли наказывать за доступ в соцсети - 22.07.2025, ПРАЙМ
Минцифры рассказало, будут ли наказывать за доступ в соцсети
Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T14:27+0300
2025-07-22T14:27+0300
2025-07-22T14:27+0300
минцифры
максут шадаев
соцсети
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам - это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", - сказал он. Он добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр Минюста РФ, и у него нет злого умысла, даже с использованием VPN, то он не будет подвергаться никакому наказанию.
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минцифры, максут шадаев, соцсети
Минцифры, Максут Шадаев, соцсети
Минцифры рассказало, будут ли наказывать за доступ в соцсети
Шадаев: использование соцсетей, даже экстремистских, не будет наказываться
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам - это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", - сказал он.
Он добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр Минюста РФ, и у него нет злого умысла, даже с использованием VPN, то он не будет подвергаться никакому наказанию.
ГД приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN