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СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов
СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов - 22.07.2025, ПРАЙМ
СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов
Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов на заседании 25 июля, сообщил РИА Новости первый зампред... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:20+0300
2025-07-22T16:20+0300
2025-07-22T16:20+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов на заседании 25 июля, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин. "Законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения в сфере связи и информации, планируется к рассмотрению Советом Федерации на пленарном заседании 25 июля", - сказал Шейкин. Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом. Как объяснял Шейкин РИА Новости ранее, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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совфед, россия, совет федерации, общество , штрафы, госдума
Совфед, РОССИЯ, Совет Федерации, Общество , штрафы, Госдума
СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов
Шейкин: Совфед 25 июля рассмотрит закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов на заседании 25 июля, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин.
"Законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения в сфере связи и информации, планируется к рассмотрению Советом Федерации на пленарном заседании 25 июля", - сказал Шейкин.
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.
Как объяснял Шейкин РИА Новости ранее, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ГД приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN