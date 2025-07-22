https://1prime.ru/20250722/sovfed-859790763.html

СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов - 22.07.2025, ПРАЙМ

СФ назвал дату изучения закона о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов на заседании 25 июля, сообщил РИА Новости первый зампред... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T16:20+0300

2025-07-22T16:20+0300

2025-07-22T16:20+0300

совфед

россия

совет федерации

общество

штрафы

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов на заседании 25 июля, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета СФ Артём Шейкин. "Законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения в сфере связи и информации, планируется к рассмотрению Советом Федерации на пленарном заседании 25 июля", - сказал Шейкин. Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Теперь за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от трех до пяти тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом. Как объяснял Шейкин РИА Новости ранее, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250722/shtrafy-859784506.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, россия, совет федерации, общество , штрафы, госдума