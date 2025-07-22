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В Совфеде предложили ввести штрафы за курение в подъездах

В Совфеде предложили ввести штрафы за курение в подъездах - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили ввести штрафы за курение в подъездах

Сенатор Олег Голов предложил оборудовать лестничные площадки в многоквартирных домах камерами для видеофиксации курильщиков, этой нормой предлагается дополнить... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T07:27+0300

2025-07-22T07:27+0300

2025-07-22T07:27+0300

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Сенатор Олег Голов предложил оборудовать лестничные площадки в многоквартирных домах камерами для видеофиксации курильщиков, этой нормой предлагается дополнить штраф за курение на этажах домов в 50 тысяч рублей. "Мной подготовлена законодательная инициатива, направленная на усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных жилых домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение штрафа за данное правонарушение до 50 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей)", - говорится в обращении сенатора на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Голов также отметил, что, по информации, поступающей от граждан, основной проблемой в борьбе с курением в подъездах является сложность выявления и доказательства факта правонарушения. "В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к безопасности многоквартирных домов, в части обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке", - отметил политик. По его словам, данное предложение направлено не только на обеспечение эффективного контроля за соблюдением запрета на курение, но и на повышение общего уровня безопасности граждан, предотвращение правонарушений различного характера в жилом секторе. Говоря о штрафных санкциях за курение в подъездах жилых домов, Голов пояснил, что данная мера "обусловлена многочисленными обращениями граждан, страдающих от табачного дыма в местах общего пользования, а также необходимостью обеспечения соблюдения действующего законодательства о запрете курения в общественных местах". Он сообщил, что по данной законодательной инициативе им были направлены запросы и получены официальные ответы от Минздрава и Роспотребнадзора. Согласно полученному ответу, Роспотребнадзор не располагает статистическими данными о правоприменительной практике по данному виду нарушений. "В связи с этим прошу предоставить информацию о количестве выявленных правонарушений, связанных с курением в подъездах многоквартирных домов, за 2024 и 2025 годы... Также прошу высказать экспертное мнение о том, позволит ли увеличение размера штрафа до 50 тысяч рублей снизить количество данных правонарушений", - говорится в обращении сенатора.

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