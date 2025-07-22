https://1prime.ru/20250722/spg-859781232.html

Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда

Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда - 22.07.2025, ПРАЙМ

Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда

Европа в первом полугодии нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 25%, до рекордных 92 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном докладе... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:02+0300

2025-07-22T13:02+0300

2025-07-22T13:02+0300

энергетика

газ

европа

спг

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Европа в первом полугодии нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 25%, до рекордных 92 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Импорт СПГ в Европу вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, что эквивалентно почти 20 миллиардам кубометров, достигнув рекордного уровня в 92 миллиарда кубометров в первом полугодии 2025 года. Этот рост был обусловлен повышением внутреннего спроса, сокращением импорта трубопроводного газа и увеличением объемов закачки в хранилища с апреля", - говорится в докладе. Уточняется, что США значительно увеличили поставки СПГ в Европу - на 45% по сравнению с предыдущим годом, обеспечив почти 90% дополнительных поставок сжиженного газа и укрепив свои позиции в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу. На долю европейского региона в первом полугодии 2025 года придется почти 60% общего объема импорта СПГ в мире, отмечается в докладе. Приток российского СПГ в Европу, напротив, сократился на 4% (или 0,5 миллиарда кубометров) по сравнению с предыдущим годом, хотя Россия оставалась вторым по величине поставщиком. Бельгия, Франция и Испания в совокупности обеспечили более 85% европейского импорта СПГ из России в этот период, отмечается в докладе.

https://1prime.ru/20250722/spg-859776510.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, спг, мэа