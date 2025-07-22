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Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда
Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда - 22.07.2025, ПРАЙМ
Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда
Европа в первом полугодии нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 25%, до рекордных 92 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном докладе... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:02+0300
2025-07-22T13:02+0300
энергетика
газ
европа
спг
мэа
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Европа в первом полугодии нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 25%, до рекордных 92 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Импорт СПГ в Европу вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, что эквивалентно почти 20 миллиардам кубометров, достигнув рекордного уровня в 92 миллиарда кубометров в первом полугодии 2025 года. Этот рост был обусловлен повышением внутреннего спроса, сокращением импорта трубопроводного газа и увеличением объемов закачки в хранилища с апреля", - говорится в докладе. Уточняется, что США значительно увеличили поставки СПГ в Европу - на 45% по сравнению с предыдущим годом, обеспечив почти 90% дополнительных поставок сжиженного газа и укрепив свои позиции в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу. На долю европейского региона в первом полугодии 2025 года придется почти 60% общего объема импорта СПГ в мире, отмечается в докладе. Приток российского СПГ в Европу, напротив, сократился на 4% (или 0,5 миллиарда кубометров) по сравнению с предыдущим годом, хотя Россия оставалась вторым по величине поставщиком. Бельгия, Франция и Испания в совокупности обеспечили более 85% европейского импорта СПГ из России в этот период, отмечается в докладе.
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газ, европа, спг, мэа
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, СПГ, МЭА
13:02 22.07.2025
 
Европа в I полугодии увеличила импорт СПГ на 25%, достигнув рекорда

МЭА: Европа в первом полугодии нарастила импорт СПГ до рекордных 92 млрд кубометров

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Европа в первом полугодии нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 25%, до рекордных 92 миллиардов кубометров, говорится в ежеквартальном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Импорт СПГ в Европу вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, что эквивалентно почти 20 миллиардам кубометров, достигнув рекордного уровня в 92 миллиарда кубометров в первом полугодии 2025 года. Этот рост был обусловлен повышением внутреннего спроса, сокращением импорта трубопроводного газа и увеличением объемов закачки в хранилища с апреля", - говорится в докладе.
Уточняется, что США значительно увеличили поставки СПГ в Европу - на 45% по сравнению с предыдущим годом, обеспечив почти 90% дополнительных поставок сжиженного газа и укрепив свои позиции в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу. На долю европейского региона в первом полугодии 2025 года придется почти 60% общего объема импорта СПГ в мире, отмечается в докладе.
Приток российского СПГ в Европу, напротив, сократился на 4% (или 0,5 миллиарда кубометров) по сравнению с предыдущим годом, хотя Россия оставалась вторым по величине поставщиком. Бельгия, Франция и Испания в совокупности обеспечили более 85% европейского импорта СПГ из России в этот период, отмечается в докладе.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
МЭА спрогнозировало увеличение темпов роста поставок СПГ в мире в 2026 году
10:58
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАСПГМЭА
 
 
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