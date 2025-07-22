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Эксперт: США и ЕС не определились, что делать с Украиной - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт: США и ЕС не определились, что делать с Украиной
Эксперт: США и ЕС не определились, что делать с Украиной - 22.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт: США и ЕС не определились, что делать с Украиной
США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T03:52+0300
2025-07-22T03:52+0300
экономика
мировая экономика
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сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
ес
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СТАМБУЛ, 22 июл - ПРАЙМ. США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. "США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной. США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины, Киев пытается справиться с несколькими ЗРК Patriot. ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию", - сказал эксперт. "На последнем саммите НАТО (Владимира) Зеленского объявили чуть ли не персоной нон грата, на него никто не обращал внимания. В этой ситуации растет нежелание США и ЕС из-за финансовых проблем продолжать поддержку Украины. В то же время заметно, что президент США Дональд Трамп, обещавший еще месяц назад остановить конфликт, прикладывает все меньше усилий в этом направлении", - добавил Эренель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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мировая экономика, украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, ес, нато, financial times
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, Financial Times
03:52 22.07.2025
 
Эксперт: США и ЕС не определились, что делать с Украиной

Эксперт Эренель: США и ЕС до конца не определились, что делать с Украиной

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СТАМБУЛ, 22 июл - ПРАЙМ. США и Евросоюз до конца не определились, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
"США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной. США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины, Киев пытается справиться с несколькими ЗРК Patriot. ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию", - сказал эксперт.
"На последнем саммите НАТО (Владимира) Зеленского объявили чуть ли не персоной нон грата, на него никто не обращал внимания. В этой ситуации растет нежелание США и ЕС из-за финансовых проблем продолжать поддержку Украины. В то же время заметно, что президент США Дональд Трамп, обещавший еще месяц назад остановить конфликт, прикладывает все меньше усилий в этом направлении", - добавил Эренель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровЕСНАТОFinancial Times
 
 
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