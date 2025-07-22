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В США оценили угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России

В США оценили угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России - 22.07.2025, ПРАЙМ

В США оценили угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители, "смехотворны", считает его бывший советник по | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T05:11+0300

2025-07-22T05:11+0300

2025-07-22T05:11+0300

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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители, "смехотворны", считает его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, отмечающий, что потенциальное введение пошлин против экспорта товаров РФ в США "ничего не значит". Трамп на прошлой неделе заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. "Угрозы Вашингтона о том, что произойдёт через 50 дней, практически бессмысленны. Введение пошлин на российский экспорт в США практически ничего не значит - в 2024 году объём российского экспорта составил всего 3 миллиарда долларов. Угроза введения дополнительных санкций против импортёров российской нефти и газа, таких как Китай и Индия, смехотворна, как показала реакция рынка после заявления Трампа", - написал Болтон в статье для газеты Wall Street Journal. Он отметил, что по истечении 50-дневного дедлайна Трамп будет иметь возможность "найти причины не предпринимать никаких действий против России, умывая руки от всего этого дела". Ранее издание Economist сообщило, что международные инвесторы не верят в угрозы Трампа ввести вторичные пошлины против России. Агентство Рейтер сообщило, что реакция рынка говорит о недоверии словам Трампа, поскольку введение подобной меры против российских энергоносителей может повысить цены в самих Штатах, что будет идти вразрез с его предвыборным обещаниями снизить инфляцию в стране.

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мировая экономика, сша, рф, москва, дональд трамп, джон болтон