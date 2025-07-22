https://1prime.ru/20250722/ssha-859797664.html

СМИ рассказали о "крайней зависимости" США от импорта лекарств

СМИ рассказали о "крайней зависимости" США от импорта лекарств - 22.07.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о "крайней зависимости" США от импорта лекарств

США крайне зависимы от импорта лекарственных препаратов и их компонентов, в особенности из Индии и Китая, пишет журнал Foreign Affairs. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:35+0300

2025-07-22T19:35+0300

2025-07-22T19:35+0300

экономика

сша

зависимость

импорт

лекарства

https://cdnn.1prime.ru/img/76220/80/762208015_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bce393c1870c6c3c76f9b52899764d65.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США крайне зависимы от импорта лекарственных препаратов и их компонентов, в особенности из Индии и Китая, пишет журнал Foreign Affairs. "Соединенные Штаты находятся в пугающей зависимости от импорта многих важнейших лекарственных средств и их ингредиентов… По объемам поставок Китай и Индия - главные экспортеры лекарств и их компонентов в США", - говорится в публикации. Foreign Affairs сообщил со ссылкой на официальные статистические данные, что на протяжении последних 20 лет импорт фармацевтической продукции в США рос в среднем на 9% в год, а за последний календарный год пережил скачок на 40%, до 315 миллиардов долларов. "Сочетание зависимости США от импорта важнейших лекарственных препаратов и географической концентрации этих поставок сделало американцев уязвимыми перед стихийными бедствиями, производственными авариями и стратегическими прерогативами других стран", - отмечает журнал. В публикации сказано, что, по данным минобороны США за 2023 год, риски, сопряженные с китайским доминированием на этом рынке, "нельзя переоценить", в частности от произведенного в КНР лекарства от сибирской язвы США зависят на 80%. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.​

https://1prime.ru/20250721/poshliny-859756865.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, зависимость, импорт, лекарства