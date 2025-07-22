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США заявили о готовности напрямую говорить с Ираном по ядерной программе - 22.07.2025, ПРАЙМ
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США заявили о готовности напрямую говорить с Ираном по ядерной программе
США заявили о готовности напрямую говорить с Ираном по ядерной программе - 22.07.2025, ПРАЙМ
США заявили о готовности напрямую говорить с Ираном по ядерной программе
США готовы вести прямые переговоры с Ираном по поводу иранской ядерной программы, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T22:50+0300
2025-07-22T22:50+0300
политика
сша
госдеп
переговоры
иран
ядерная программа
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США готовы вести прямые переговоры с Ираном по поводу иранской ядерной программы, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business во вторник выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом непреклонную позицию США по иранской ядерной программе. "У иранского руководства есть возможность выбрать путь мира и процветания для своего народа, и мы также готовы к прямому диалогу с иранцами", - сказала Брюс журналистам. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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сша
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сша, госдеп, переговоры, иран, ядерная программа
Политика, США, Госдеп, переговоры, ИРАН, ядерная программа
22:50 22.07.2025
 
США заявили о готовности напрямую говорить с Ираном по ядерной программе

Госдеп: США готовы напрямую говорить с Ираном по ядерной программе

© Коллаж РИА НовостиНЕ БРАТЬ!!!!
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© Коллаж РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. США готовы вести прямые переговоры с Ираном по поводу иранской ядерной программы, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business во вторник выразил надежду, что Иран согласится на мирные переговоры, подчеркнув при этом непреклонную позицию США по иранской ядерной программе.
"У иранского руководства есть возможность выбрать путь мира и процветания для своего народа, и мы также готовы к прямому диалогу с иранцами", - сказала Брюс журналистам.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что иранские власти проявили невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Иран заявил о готовности возобновить диалог с США
12 июля, 17:54
 
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