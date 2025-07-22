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Ученые раскрыли тайну камней Стоунхенджа

Ученые раскрыли тайну камней Стоунхенджа - 22.07.2025, ПРАЙМ

Ученые раскрыли тайну камней Стоунхенджа

Ученые доказали, что камни всемирно известного комплекса Стоунхендж были доставлены в Англию из Уэльса людьми более 5 тысяч лет назад, а не появились там за... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T17:02+0300

2025-07-22T17:02+0300

2025-07-22T17:02+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Ученые доказали, что камни всемирно известного комплекса Стоунхендж были доставлены в Англию из Уэльса людьми более 5 тысяч лет назад, а не появились там за счет схода ледника, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Абериствитского университета. Как отмечается в публикации, за основу исследования ученые взяли валун Ньолл, относящийся к "голубым камням" Стоунхенджа (относительно небольшие камни внутри комплекса – ред.), сравнив его состав с составом камней с холмов Пресели в Уэльсе. Их параметры оказались идентичными. "Ньолл - это не ледниковый валун... Голубые камни были доставлены в Стоунхендж людьми, а не льдом", - приводит издание слова исследователей. Теорию подкрепляет и тот факт, что в случае схода ледника похожие камни оказались бы разбросаны по всей территории в районе Стоунхенджа, однако они не были там обнаружены, отмечает газета. По словам исследователей, "голубые камни" Стоунхенджа могут весить более трех тонн и были доставлены из Уэльса, проделав путь длиной более 200 километров. Стоунхендж - каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около 4-5 тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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великобритания, ученые, общество , юнеско, культура